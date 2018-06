El ex vicepresidente de la República y ex presidente de ANCAP Raúl Sendic decidió apelar el fallo en su contra dictado la semana pasada por abuso de funciones y peculado cuando estaba el frente del ente. “Creo que vamos a tener que darle un trabajo o algo, porque evidentemente Sendic tiene mucho tiempo libre. Y si ya era peligroso mientras ocupaba un cargo, ahora que seguramente está todo el día al pedo es más peligroso aun”, reconoció un diputado del Frente Amplio. De todas maneras, el legislador dijo tener “ciertas esperanzas” de que la saturación de la imagen pública de Sendic termine por hacer que la gente se acostumbre a verlo en la portada de los noticieros y los periódicos, algo que “podría redundar en que la imagen del FA deje de caer varios puntos cada vez que [Sendic] abre la boca”. Pero la noticia de que Sendic apelará el fallo judicial causó “preocupación” entre sus allegados. “Al principio me sorprendió, porque es realmente difícil que logre revertir su fallo. Pero después se me ocurrió que a lo mejor desarrolló una especie de adicción a las malas noticias. Y como no está tan claro que el FA lo vaya a sancionar, la única esperanza que le queda de sufrir un revés es que su apelación sea rechazada”, opinó un integrante de la Lista 711, el sector de Sendic. Otro integrante del sector estuvo de acuerdo con este diagnóstico y reflexionó: “Se ve que después de tantos baldazos de agua fría los empezó a necesitar y por eso va a buscar otro fallo contrario”.