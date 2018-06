Uruguay asume presidencia del Mercosur

Con la ausencia del mandatario argentino Mauricio Macri, que se quedará en su país para atender asuntos domésticos, hoy tendrá lugar en Asunción la cumbre de presidentes del Mercosur, en la que Argentina estará representada por la vicepresidenta Gabriela Michetti. En la ocasión, Paraguay transferirá a Uruguay la presidencia pro témpore del bloque regional. Ayer, los cancilleres y ministros de Economía de los cuatro países participaron en la reunión del Consejo Mercado Común (CMC), en la que Uruguay adelantó las prioridades para este semestre.

El canciller Rodolfo Nin Novoa lamentó que no haya habido avances en las conversaciones con la Unión Europea (UE) y que no se haya concretado el objetivo de firmar un acuerdo de libre comercio en el primer semestre del año. “Nunca el Mercosur estuvo tan preparado para cerrar el acuerdo. Los capítulos políticos y de cooperación se encuentran prácticamente cerrados, y sin embargo, a pesar de la voluntad política y de los esfuerzos técnicos que hemos hecho, aún no hemos podido ponerle fin a la negociación comercial”, lamentó Nin, según recogió la agencia de noticias Efe. El ministro añadió que incluso podría haber “un quiebre” en las conversaciones, aunque aseguró que Uruguay trabajará para evitarlo. La semana pasada, Nin informó que en la negociación con la UE aparecieron “dificultades que no estaban en la agenda”. “No podemos imaginarnos que por detalles nimios de indicación geográfica en nombres de productos se pueda perder un acuerdo de estas características”, lamentó.

El punto más importante en la agenda de la presidencia uruguaya será el acercamiento comercial con China y con la Unión Euroasiática (integrada por Rusia, Armenia, Bielorrusia y Kazajistán). Nin adelantó ayer que se promoverán negociaciones con estos países en el próximo semestre y que se convocará a “una primera reunión de acercamiento para evaluar la agenda comercial conjunta”, informó la agencia de noticias Sputnik. “La Unión Euroasiática ha dado renovadas señales de interés en iniciar un proceso negociador en el Mercosur”, aseguró el canciller uruguayo.

Nin hizo hincapié en la importancia de China para el Mercosur y en la necesidad de bajar los aranceles que cobra ese país para el ingreso de los productos del bloque, que llega a 14,8% en el caso de los productos agropecuarios. Recordó que China tiene acuerdos de libre comercio con Chile y Nueva Zelanda, que son países “directamente competidores” del Mercosur, por lo que debe darse una “discusión estratégica” en el bloque sobre la conveniencia de acercarse al país asiático.

La apuesta por la integración con la Alianza del Pacífico también estuvo presente en los discursos. El viceministro de integración de la cancillería de Paraguay, Luis Fernando Ávalos, informó que se busca avanzar en un acuerdo entre los dos bloques. “Con la Alianza del Pacífico estamos en una vía ascendente, acercándonos progresivamente a lo que podría configurar alguna vez algún acuerdo o asociación”, aseguró Ávalos este fin de semana en Asunción.

Nin y el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, afirmaron en la reunión del CMC que “ha llegado la hora de revisar el arancel externo común” (AEC) del Mercosur para “actualizar su estructura a la realidad productiva de la región”. El AEC es un sistema que establece el impuesto que pagará cada mercancía cuando ingrese a cualquiera de los países del bloque. Astori no dio mayores detalles, pero argumentó que la revisión se fundamenta en “los cambios que ha habido en el mundo, en la región y en nuestros países, que “han sido muy importantes y muy profundos”. Aseguró que la revisión del AEC, una de las bases del Mercosur, es funcional a la estrategia de regionalismo abierto que impulsa Uruguay.

Por otra parte, el CMC creó un grupo de facilitación del comercio y asuntos aduaneros. “Queremos eliminar las trabas internas al comercio e impulsar nuestra agenda de negociaciones internacionales. Buscamos estar integrados al mundo, con reglas claras que generen inversión y empleo”, dijo a la prensa el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería argentina, Horacio Reyser.

Además, según recogió Efe, el viceministro paraguayo Ávalos informó que se trabaja en un acuerdo para ampliar las cuotas de compras permitidas para cada turista en el Mercosur. En tanto, las prioridades de Brasil están centradas en la agenda digital y el comercio electrónico.

En la cumbre se ratificará la suspensión a Venezuela, según dijo el canciller paraguayo Eladio Loizaga a la agencia de noticias AFP. Loizaga sostuvo que es necesario preservar “los valores democráticos” de los países miembros del Mercosur “para establecer sus acuerdos comerciales con el resto del mundo”. “Nuestro bloque dejó de ser un Mercosur ideológico para retornar a su origen: un ente dinámico dedicado a abrir mercados, generar inversiones y empleo para el bienestar de los habitantes de esta región”, manifestó.