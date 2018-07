Alonso competirá en las internas con la agrupación Esperanza Nacional

"No quiero que esto empañe el objetivo más importante que tuvimos en esta reunión, que es mostrar la unidad del partido”, fue lo primero que dijo ayer la senadora nacionalista Verónica Alonso en la rueda de prensa en la que anunció su precandidatura. Alonso participó en un encuentro convocado por la presidenta del directorio del Partido Nacional (PN), Beatriz Argimón, con los dirigentes que manifestaron su voluntad de competir en las elecciones internas. Asistieron además Luis Lacalle Pou (Todos), Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), Carlos Iafigliola (Movimiento Adelante), Juan Andrés Ramírez Saravia (Movimiento Orejanos) y Juan José Bruno en nombre de Mejor País, novel movimiento formado por intendentes.

Desde temprano, los encargados de prensa de los sectores advirtieron a los periodistas que sólo hablaría Argimón, y las entrevistas con los precandidatos no se hicieron en la Casa del Partido. La presidenta del directorio afirmó que pasaron “una muy linda tarde entre reflexiones políticas y experiencias personales”, y destacó que Lacalle Pou y Larrañaga, los dos precandidatos en las últimas internas, ayer tuvieron la “deferencia” de hacerse presentes. Sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo programático común, sostuvo que los equipos técnicos de los sectores están trabajando en propuestas por separado, convencidos de las ventajas de la diversidad. “Se van a respetar las características y los perfiles de cada uno, pero manteniendo la unidad, que tenemos claro que no se construye en una foto”, dijo.

Al ser consultada sobre posibles roces en la campaña interna, respondió: “Sé que hacen esa pregunta porque está muy instalado culturalmente que los blancos se pelean. Hubo épocas en las que eso era una realidad, pero últimamente hay un respeto instalado entre nosotros, la verdad es que en los últimos tiempos hemos aprendido”.

Sobre el final, Argimón anunció que el directorio está fortaleciendo el área de comunicación para acercarse a “quienes deben conocer cuál va a ser la plataforma” del PN, y aseguró que para este es importante que “todos sepan qué van a hacer los precandidatos”. “Los contenidos que nuestros compañeros nos acerquen van a formar parte de la comunicación”, informó.

Antes de que los periodistas fueran a la sede departamental del PN, donde Alonso anunció su precandidatura, Lacalle Pou se les acercó y les preguntó si habían comido pastelitos. Cuando supo que no, trajo una canasta y los trabajadores se sirvieron. Posando para las cámaras, el senador bromeó sobre la posibilidad de que esa fuera la fotografía de los diarios de hoy. Minutos más tarde, Alonso formalizó que se postulará por la agrupación Esperanza Nacional. “Voy a ser precandidata de mi querido Partido Nacional, lo que, desde mi punto de vista, es un gran honor y orgullo. El país está requiriendo un cambio profundo en nuestra sociedad”. Sobre la posibilidad de integrar una fórmula en el caso de no resultar ganadora, dijo que no lo descarta, pero que eso dependerá del respaldo que logre. “Así como en el fútbol son los goles, en la política son los votos”, ejemplificó. En relación a ser mujer y dedicarse a la política, dijo que el país necesita “renovación” y “distintas opciones”. “Estamos en tiempos muy complejos para el país, por lo que siento la responsabilidad de dar ese paso. Las mujeres tenemos una mirada distinta, resolvemos, negociamos, dirigimos y dialogamos de una manera distinta, y creo que en el siglo XXI es más que necesario”. Alonso también destacó que, en los 180 años del PN, “en muy pocos casos una mujer desafió los liderazgos masculinos”, y afirmó que no está dispuesta a quedarse como “una simple espectadora frente a lo que estamos viviendo”. Antes de oficializar su precandidatura con agrupación propia, fuentes aseguraban que Alonso estaba cerca del grupo de los intendentes y no descartaba una alianza con estos. Ayer ella dijo que si bien tiene un excelente diálogo con Mejor País, decidió lanzarse sola porque “hay tiempos, y nosotros creímos que este era el momento”.

En entrevista con la radio Carve, la senadora sostuvo que podría haberse quedado bajo el “paraguas” de alguien, pero que está convencida de que “hay que participar”. “Si feminismo es igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, soy feminista. Todavía hay mucho para hacer, por ejemplo en equiparación salarial”, afirmó.

Según Alonso, el encuentro de ayer fue una fuerte “señal de unidad”, pero su anuncio no les cayó bien a todos. Iafigliola comentó a la diaria que “la reunión estuvo muy buena”, pero que le “dejó un sabor agridulce el hecho de que, cuando el tema central era el encuentro de todos los precandidatos, se aprovechara esa instancia, con toda la prensa presente, para hacer un lanzamiento personal. Yo no lo hubiera hecho”.

Según el diputado, en el encuentro planteó la necesidad de que se respetara a todos los precandidatos; preguntó si alguno de los presentes tenía dudas sobre sus intenciones y le dijeron que no. De todos modos, pidió que “cuando se hable institucionalmente no sigan con esa historia de nombrarnos algunas veces y otras no”. Movimiento Adelante presentará el 2 de agosto su programa, y Iafigliola opinó que será difícil que el PN llegue a un acuerdo en esta materia antes de las internas, pero que espera que luego de estas se logre un documento único.