Audios exponen un caso de corrupción en la Justicia peruana

Jueces suspendidos y detenidos, fiscales destituidos y el despido del ministro de Justicia son parte del saldo que está dejando en Perú un caso de corrupción judicial que se destapó la semana pasada. Fue entonces que se filtraron grabaciones de conversaciones entre jueces, empresarios, políticos y funcionarios que, entre otras cosas, cobraban sobornos para gestionar ascensos y rebajar penas.

Los primeros audios fueron publicados por la página de noticias IDL-Reporteros y el programa de televisión Panorama. En esas grabaciones, se escucha al juez de la Corte Suprema de Justicia César Hinostroza ofrecer la rebaja de la pena o incluso la absolución del violador de una niña de 11 años a cambio de un pago por parte de una persona que todavía no fue identificada.

Otro jerarca judicial que aparece involucrado en este tipo de prácticas es el presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos. Se escucha a este juez negociar con autoridades del Consejo Nacional de la Magistratura la designación de una persona cercana a él para la Fiscalía de Callao. También trascendió el audio de la conversación en la que le anuncian al beneficiado, Juan Miguel Canahualpa, que sería designado para el cargo: él ofrece “mandar una señorita” en señal de agradecimiento.

Los audios fueron obtenidos mediante la interceptación de los teléfonos por orden judicial a raíz de una investigación sobre los vínculos de una banda de narcotraficantes de la zona con funcionarios judiciales. Distintos órganos judiciales anunciaron sus propias investigaciones al respecto que afectan, entre otros, a dos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Hinostroza y Ríos. A su vez, el Congreso instaló una comisión para investigar a los jueces involucrados y eventualmente destituirlos, y el presidente peruano, Martín Vizcarra, anunció que emprendería una “reforma integral” del sistema judicial.

Por entonces, el viernes, trascendió un nuevo audio en el que se escuchaba a Hinostroza hablar con el ministro de Justicia, Salvador Heresi. En la conversación, Heresi le pide a Hinostroza consejos sobre un proyecto de ley que tenía previsto presentar ante el Congreso. Si bien no hay indicios de irregularidades en la conversación, el escándalo llegó a tales niveles que Vizcarra le pidió la renuncia a Heresi, según comunicó él mismo en Twitter. El ministro respondió por la misma vía: “A pesar de que el audio difundido no contiene ninguna connotación de ilegalidad o falta contra la moral y la ética, en aras de facilitar que el presidente de la República pueda continuar con la reforma planteada he presentado mi renuncia irrevocable al Ministerio de Justicia”.

A raíz del escándalo, fueron destituidos cuatro jueces de Callao mientras Ríos fue detenido. La separación del cargo de Hinostroza, que fue suspendido ayer, tiene que ser dictaminada por el Congreso. Además, el Consejo Nacional de la Magistratura suspendió algunas designaciones en el Poder Judicial en las que hay indicios de tráfico de influencias.

En el marco de las investigaciones sobre este tema, el Poder Judicial intimó a IDL-Reporteros a entregar los audios que publicó la semana pasada. En un escrito firmado por Víctor Rodríguez, titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno, se intima al medio a brindar las grabaciones y revelar sus fuentes en un plazo de tres días o enfrentar cargos por “desobediencia a la autoridad”. En una respuesta pública, el director de ese medio, Gustavo Gorriti, repudió el tono “conminatorio y amenazante” del escrito, recordó que mantener el secreto de la fuente es un derecho de los periodistas y aseguró que el pedido “no sólo es inadmisible sino ilegal”.