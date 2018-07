Ediles del FA denuncian que la Intendencia de Maldonado registró un déficit acumulado de 73 millones de dólares

El edil frenteamplista Leonardo Delgado expuso ayer ante la Junta Departamental de Maldonado sobre los números de la Rendición de Cuentas de la comuna y sostuvo, en base a la información proporcionada por el Poder Ejecutivo, que el déficit acumulado y el del ejercicio del año pasado constatan un aumento importante respecto de lo que registró la administración pasada. El total acumulado fue de 73 millones de dólares y el del ejercicio de 2017 fue de 402 millones de pesos (unos 12.900.000 dólares, según la cotización actual). El edil frenteamplista Federico Martínez agregó que, según el análisis inicial que se hizo del expediente enviado por el Ejecutivo, la comuna “aumentó el ingreso por recaudación, pero la ecuación del gasto público sigue siendo negativa”.

Según Delgado, el aumento del déficit llegó a un “récord histórico”, que se explica por una disminución de la inversión, el aumento del rubro cero (salarios) y de gastos de contratación y recontratación. “Hubo alguna reducción en el gasto del rubro cero, pero como aumentaron los gastos de contratación, recontratación y cargos de confianza, esa disminución no se visualiza en el gasto, más bien pasó todo lo contrario”.

Por su parte, el edil nacionalista Adolfo Varela explicó que “todavía tiene que analizar los números en detalle”, pero, en principio, las contrataciones no pueden ser un factor fundamental en el aumento del déficit. “Hay que ver cuántos llamados hizo la Intendencia, cuántos funcionarios efectivamente entraron y si en realidad hubo un aumento en las contrataciones, porque los funcionarios que entraron en este período lo hicieron en función de una vacante”, dijo. Acotó que si uno sigue la evolución de los cargos de confianza, se puede observar que no continuaron aumentando, porque el intendente no ha solicitado nuevos cargos. Por otro lado, “hay un montón de cosas que quedaron pendientes de ejecución y esta administración tuvo que pagar”, comentó, y puso como ejemplo la compra de luminaria led para el departamento. Asimismo, señaló que la intendencia comprometió dinero al pagar todos los gastos relacionados con daños causados por desastres meteorológicos, que el gobierno nacional había resuelto pagar, pero al final eso no ocurrió.