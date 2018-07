El Senado comienza análisis de la Uned en comisión

La Comisión de Educación y Cultura del Senado tiene previsto comenzar mañana a analizar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para crear la Universidad de Educación (Uned). Según manifestó a la diaria la frenteamplista Ivonne Passada, presidenta de la comisión, los senadores de todos los partidos están “de acuerdo con la formación de una Universidad de la Educación”, y eso “está unánimemente resuelto”, pero hay resistencia de los partidos de la oposición en el tema del cogobierno, y los legisladores del Frente Amplio (FA) trabajan para presentar mañana una fórmula que permita un acuerdo en esa materia.

El proyecto de ley crea la Uned como un ente autónomo, con el objetivo de formar profesionales de la educación. Prevé que desarrolle las funciones universitarias de enseñanza, extensión e investigación; que ofrezca las carreras de grado que actualmente imparte el Consejo de Formación en Educación (CFE), o sea las de maestro, profesor, maestro técnico y educador social; y que además comience a brindar formación de posgrado y educación continua. La Uned recibiría, a partir de su creación, todos los recursos humanos, bienes y créditos presupuestales del CFE, compuesto por 33 centros de formación docente.

Como organismos de gobierno de la universidad, el proyecto de ley prevé la creación de un Consejo Directivo Nacional, integrado por el rector, delegados de los tres órdenes (docentes, estudiantes y egresados) y los directores de los Institutos Universitarios Regionales de Educación (que según se establece serían cinco); la Asamblea Nacional, integrada por delegados de los tres órdenes de cada Instituto Regional; y los consejos de los institutos regionales, integrados por representantes de cada orden y el director regional. De todas formas, el articulado prevé un período de transición de hasta cuatro años, durante el cual el órgano rector de la universidad sería un Consejo Directivo Nacional Provisorio, integrado por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado y por un representante del orden docente y uno del orden estudiantil elegidos para integrar ese órgano provisorio.

Fórmulas

Para aprobar la creación de un ente autónomo se requiere el voto favorable de dos tercios de los integrantes de cada cámara, de modo que la suerte del proyecto depende de que el FA logre el apoyo de por lo menos parte de la oposición. En este sentido, el escollo principal se relaciona con la forma de gobierno, y según Passada la idea es presentar una fórmula “lo más parecida posible” a la que se aplicó al crear la Universidad Tecnológica (Utec), que sí fue respaldada por todos los partidos en el Senado. La ley de creación de la Utec determinó que por hasta cuatro años fuera gobernada por un Consejo Directivo provisorio integrado por tres miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, previa venia del Senado. En el caso de la Uned, esta integración dejaría fuera del órgano de transición a los representantes de estudiantes y docentes, que hoy integran la dirección del CFE. “Sabemos que quizá no todos los actores estén conformes con esa salida, pero si no, navegaríamos otra vez en el fracaso de no tener una Universidad de la Educación, y nosotros en el FA hemos resuelto la necesidad de tenerla”, afirmó Passada.

Edison Torres, consejero del CFE elegido por los docentes, que ha tenido una ronda de reuniones con senadores y comenzó a reunirse con dirigentes partidarios, coincidió en que “lo más difícil para avanzar tiene que ver con la concepción del cogobierno puesta sobre la mesa”. Según señaló, hay legisladores que apoyan el cogobierno, otros que proponen que en los órganos de gobierno haya un representante social y otros que quieren incluir un representante político. Para Torres, que el directorio provisorio elimine la representación que hoy existe en el CFE de docentes y estudiantes “sería retroceder”, pero acepta que esa representación se mantenga y “se planifique cómo avanzar” pasado el período de transición. Otra de las críticas al proyecto fue que el Consejo Directivo Nacional Provisorio no prevé la representación de los egresados.