Ernesto Talvi oficializaría su candidatura después del Mundial

"Él va a trabajar mucho en este tiempo, viendo todo lo que se necesita para una campaña, y si está todo dado para hacerla. Hoy tiene una organización política dispuesta a apoyarlo, pero hay muchas más cosas: necesita técnicos, financiamiento y un montón de cosas que tiene que evaluar a la hora de decidir”. Así habló el diputado colorado Adrián Peña sobre la precandidatura a presidente del economista Ernesto Talvi, que se oficializaría después de que termine el Mundial de fútbol. Hace un mes, Peña y otros dirigentes del Partido Colorado (PC), como Ope Pasquet y Nibia Reisch –también ex integrantes de Vamos Uruguay–, conformaron el sector Ciudadanos, con la única finalidad de ser el soporte de la candidatura de Talvi.

Peña dijo a la diaria que Talvi, para terminar de tomar su decisión –que, según el diputado, “parece” que será “positiva”–, se está reuniendo estos días con técnicos y actores políticos, con el fin de avanzar en el análisis de la “viabilidad concreta del proyecto” de su postulación. Recién el viernes, en Rincón del Cerro, el economista participó en la última actividad de “Encuentros ciudadanos”, el proyecto de debate público de ideas del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), institución que presidió hasta el 30 de junio. Ahora está en libertad de evaluar su candidatura.

Peña señaló que, si bien la “cuestión programática es importante”, Talvi está evaluando sobre todo la posibilidad de generar lo que él llama “una nueva cultura política”. “Quiere trabajar de una forma moderna, con algunas cuestiones claras; entonces, por más que surge dentro del PC, que no es un partido nuevo, quiere cambiar algunas cosas: la forma en que se trabaja y los modelos de comunicación”, indicó. Acerca de las propuestas, Peña afirmó que las de Talvi serán “mucho más pragmáticas”, con “soluciones concretas para los temas del Uruguay de hoy”, y con “menor carga ideológica”. No obstante, el legislador colorado subrayó que su sector no le resta importancia a la ideología, sino todo lo contrario. “Nosotros surgimos de un partido que es fundador del Uruguay. Por esa razón, este proyecto se enmarca dentro del PC. Creemos en los partidos y en la institucionalidad, pero el mensaje quizá tenga menos carga ideológica. Pero también sabemos que no es lo mismo gestionar una empresa que gestionar un país; por eso la política para nosotros es fundamental”, sentenció.

El martes 12 de junio, en Kibón Avanza, Talvi dio una de sus últimas conferencias como director del CERES. En esa ocasión, luego de analizar aspectos de la economía mundial y regional, sostuvo que la institución que todavía dirigía propuso en su momento “profesionalizar y despolitizar el funcionamiento de las empresas del Estado”, con “control político, pero sin injerencia política”, para “aumentar su eficiencia, buscando, a través de un acuerdo multipartidario, que la gestión sea política de Estado”. A esos efectos, sostuvo que una comisión con representantes de cada uno de “los cuatro principales partidos con representación parlamentaria” debería tener como cometido “hacer una preselección de profesionales idóneos en la gestión de organizaciones complejas, sean estos políticos, técnicos, profesionales, empresarios o académicos”. Según la página en internet del CERES, Talvi alegó que “así es como se manejan las empresas del Estado en Chile, Colombia y Nueva Zelanda”.