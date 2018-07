El ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Wilmar Valdez, anunció el sábado su renuncia tanto al cargo como a su reelección, luego de ser amenazado, presuntamente por quienes se oponían a su candidatura, con la divulgación de una conversación suya que lo deja muy mal parado. “Al mundo le sorprende que un país tan chico como Uruguay saque tantos dirigentes con habilidad para el sabotaje y la extorsión”, declaró una fuente de la AUF. La candidatura de sus rivales, Eduardo Abulafia y Arturo del Campo, podría complicarse porque ninguno de ellos aprobó un curso de idoneidad que exige la Confederación Sudamericana de Fútbol. Sin embargo, la fuente opinó que esto no será un obstáculo, ya que “el examen se basa en que si alguien es lo suficientemente hábil como para no cumplir con esta regla, es idóneo. Y tanto Del Campo como Abulafia tienen capacidad de sobra”.