Interior y Fiscalía se reunirán hoy para mejorar coordinación contra robos de cajeros

Ayer de tarde la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados recibió a Eduardo Bonomi, ministro de Interior, y a Mario Layera, jefe de Policía de Montevideo, con motivo de la ola de robos de cajeros automáticos. Al terminar la sesión, ambos jerarcas se fueron sin hacer declaraciones a la prensa. Por el oficialismo habló el diputado Óscar Groba, quien señaló a los periodistas que el ministro tiene la misma preocupación que todos los integrantes de la comisión sobre la “descoordinación” entre el ministerio del Interior (MI) y los fiscales.

“Por ejemplo, hay una banda que está monitoreando cajeros en Montevideo, Canelones, San José y Maldonado. [La Policía] tiene los datos, sabe lo que están haciendo y específicamente pide la posibilidad de detención, pero el fiscal no da la orden, porque necesita más elementos”, sostuvo Groba, y agregó que hoy habrá una reunión entre el MI y los fiscales, para coordinar que cuando se detecte a una banda vigilando cajeros con la muy probable intención de robarlos, pueda haber “una celeridad de parte del fiscal”, para habilitar detenciones por parte de la Policía. Además, el diputado indicó que la comisión citó al fiscal de Corte, Jorge Díaz, para “tratar de ayudar” a que se efectivice esa coordinación y rápidamente puedan aumentar las acciones preventivas de estos robos, más allá del entintado de los billetes, “que es necesario hacerlo en todos los cajeros”.

Por otro lado, el diputado nacionalista Gustavo Penadés señaló en rueda de prensa que la información que aportó Bonomi fue “bastante exhaustiva” y también se refirió a la descoordinación entre el MI y los fiscales. Agregó que el ministro mencionó que hay cuatro personas identificadas y requeridas por el robo de cajeros, pero que todavía no existe una orden de arresto por parte de los fiscales.

De todos modos, las explicaciones de Bonomi no conformaron a Penadés. “Estaríamos conformes si los problemas se solucionaran. Lo que hoy se visualiza aquí, según la interpretación que hacen el MI y la Policía, es que muchos de los casos no se solucionan por una falta de coordinación entre la Fiscalía y el ministerio, que para nosotros es inaceptable”, indicó el diputado blanco, y agregó que Bonomi dijo que el entintado de los billetes es lo central para desestimular los robos. Sin embargo, Penadés opinó que lo ideal sería “que no fuera necesario el entintado porque no existiera la necesidad de robar cajeros”, y subrayó que ya fueron 41 los que sufrieron robos. Además, sobre la posibilidad de que se coloquen cajeros dentro de las seccionales policiales, Penades aseguró que Bonomi lo descartó, no porque no haya sido intención del MI sino porque los bancos no se interesaron. Por último, el diputado comentó que, cuando regía el antiguo Código del Proceso Penal, se podía arrestar a personas para averiguar sobre sus eventuales responsabilidades, pero que con el nuevo código, “lamentablemente, se necesita la orden del fiscal” para realizar un arresto.

En tanto, el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, opinó en rueda de prensa que “todos somos conscientes” de que la modificación del Código de Proceso Penal significó “un cambio trascendente” y de que pasar al nuevo sistema implicaba “que toda la gente que interviniera en el proceso actuara de manera coordinada”. Por lo tanto, dijo que la reunión entre el MI y la Fiscalía “sería beneficiosa para ambas partes” y debería orientarse “a mejorar la eficacia en la lucha contra el delito”.