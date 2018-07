Lula fue absuelto en una investigación judicial

El décimo Tribunal Federal de Brasilia absolvió a Luiz Inácio Lula da Silva en un caso en el que se lo acusaba de obstruir el trabajo de la Justicia, una de las siete investigaciones que lo involucran. Al igual que la Fiscalía, el tribunal concluyó en que no existen “pruebas documentales” de que el ex presidente de Brasil haya encargado que se pagaran sobornos a un ex director de Petrobras que aportó a la Justicia datos sobre corrupción en esa empresa estatal. La investigación surgió a partir del testimonio del ex senador Delcídio do Amaral. Además de involucrar al ex presidente, Amaral se implicó a sí mismo y a otros cinco dirigentes que también fueron absueltos ayer.