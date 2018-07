Mujica se comprometió a pensar su candidatura

Los motores para las elecciones presidenciales de 2019 no paran de calentarse. Ayer al mediodía, el ex presidente José Mujica se reunió otra vez con Danilo Astori, en el Ministerio de Economía y Finanzas, para conversar sobre las candidaturas. Horas antes, en entrevista con el programa de radio En Perspectiva, Mujica negó una vez más que fuera a postularse. Fiel a su estilo, dijo: “Difícil que el chancho chifle”. “Hay tiempo para llegar y hay tiempo para irse. Todos me dicen ‘¡pero qué bien que estás!’. Tal vez les dé la sensación, por la piel, por las canas, pero no, estoy soportando el peso de la edad que tengo y el trote, y tengo una firme convicción de que estoy en tiempo de irme. De irme de la nomenclatura, no de las ideas”, agregó. Sin embargo, apenas unas horas después, el panorama cambió.

El ex presidente se reunió en la sede del Movimiento de Participación Popular (MPP) con varios de sus dirigentes, entre ellos la vicepresidenta Lucía Topolansky; el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y los intendentes de Canelones y Rocha, Yamandú Orsi y Aníbal Pereyra, respectivamente. A la salida, los dos últimos hablaron en rueda de prensa.

Pereyra informó que le plantearon a Mujica que siguiera pensando en ser precandidato y que él contestó que sí, que lo hará. Orsi afirmó que los dirigentes del MPP reciben “constantes propuestas” de “vecinos e incluso de gente militante” que les siguen planteando que se revea la candidatura de Mujica. “El primero que lo tiene que analizar es él mismo, y por eso el compromiso de que lo va a seguir pensando, y nosotros también, esperando cómo seguimos, barajando eso”, dijo Orsi, y agregó que las conversaciones entre Mujica y Astori seguirán, pero el planteo de que el ex presidente se postule fue “casi unánime”, ya que Topolansky fue la única que lo descartó.

Sobre la posibilidad de que el MPP apoye la candidatura de Astori –algo que había negado Mujica en la entrevista de ayer de mañana–, el intendente de Canelones subrayó que analizaron “todos los nombres que están sobre la mesa”, y también la posibilidad de que surjan otros, aunque a la prensa no le mencionaron ninguno. “Se manejaron nombres que yo no había tenido en cuenta, pero concretamente dejamos que sigan las conversaciones como están hasta ahora, entre los dos compañeros [Astori y Mujica] que son referentes históricos del Frente Amplio [FA], y a su vez le volvimos a plantear la posibilidad de que lo analice él [Mujica] personalmente”, insistió Orsi. Pereyra opinó que la importancia de que Mujica piense en ser candidato no radica en “una cuestión particular” de su sector, sino en lo que “pueda seguir aportando al proceso que este país necesita”, ya que “hay referencias que no se tiran para la basura de un día para el otro”.

Otro dirigente del MPP que estuvo en la reunión dijo a la diaria que se habló de buscar alguna persona “independiente” para que su candidatura represente a un “conjunto mayor” del FA, y que se dijo que, en caso de no encontrarla, Mujica debería pensar en competir como última alternativa. En la entrevista de la mañana, el ex presidente había afirmado que tiene en mente por lo menos “dos o tres” candidatos “independientes”. “No les puedo pedir a otras fuerzas que lleven a alguno que puedo tener yo, que pertenece a mi sector. Porque mal camino es pedir lo que no te pueden dar. Pero también reconozco que es muy difícil, porque inventar candidaturas en este país no es fácil”, alegó.

En la danza de nombres está el de Carolina Cosse, la ministra de Industria, Energía y Minería. Según Mujica, “es una militante absolutamente independiente”, que cuenta con el “reconocimiento” y la “simpatía” del MPP, y que es “interesante”, “por sus cualidades, esencialmente, y además coyunturalmente por su condición de mujer”.

Por otro lado, el diputado Alfredo Asti, de Asamblea Uruguay, dijo a la diaria que la posibilidad de la candidatura de Astori o de cualquier otro dirigente del FA debe plantearse en función “de los apoyos que se tengan dentro de la fuerza política”, ya que no se trata de un tema “unipersonal ni sectorial”, sino de uno que atañe a “todo el FA”, de modo que “no se pueden tomar resoluciones en base a situaciones personales ni exclusivamente sectoriales”.