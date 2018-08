Desde noviembre se podrán comprar alimentos y flores en ferias con tarjeta de débito

Ayer de tarde, en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se convocó una conferencia de prensa para informar sobre el acuerdo del gobierno con la Asociación de Feriantes del Uruguay (AFU), en el marco de la Ley de Inclusión Financiera (19.210). El titular de la cartera, Danilo Astori, subrayó que uno de los lineamientos estratégicos del gobierno del Frente Amplio es la inclusión tanto social como económica, y que en relación con esta última la inclusión financiera tiene la dimensión de una “transformación estructural”, en la que se sigue avanzando. “A veces, en algún análisis superficial, se ha visto en esto una intención de obligatoriedad que no es tal. Es, en cambio, la garantía de un derecho. No queremos que haya uruguayos que no puedan tener acceso a una parte tan importante de la economía como es el sistema financiero”, alegó Astori.

El ministro destacó el acuerdo con AFU porque es un sector “muy importante” de nuestra economía, que tiene una gran presencia “en todo el territorio del país” y una “gran vinculación” con un “entramado social y cultural importante”, ya que sus integrantes son “proveedores de gran parte de la canasta básica de consumo de todos los hogares de Uruguay”. Por último, Astori destacó que el Banco República (BROU) está jugando un papel importante en este proceso, apoyando la apertura de cuentas gratuitas para todos los feriantes.

Por su parte, el presidente del BROU, Jorge Polgar, informó que en poco menos de dos años, con la inclusión financiera, el banco sumó 400.000 clientes, “trabajadores formales que hoy tienen su cuenta gratis y utilizan recientemente los servicios bancarios”. En cuanto al acuerdo con la AFU, Polgar señaló que quienes compren en las ferias se encontrarán con un “mundo modernizado”, con lectores de tarjetas POS (“punto de venta”, por sus siglas en inglés) y promociones para clientes del BROU, que son “modestas pero de largo alcance”. A saber, a partir de la implementación del sistema, el martes 13 de noviembre, habrá 10% de descuento para quienes compren con la tarjeta de débito Maestro, y 15% para aquellos que lo hagan con Visa otorgada por el BROU. La promoción estará disponible una semana al mes durante los primeros meses de la implementación del programa, para los primeros 5.000 pesos que se gasten, y abarca a los rubros de alimentación y flores.

Polgar destacó que los feriantes van a tener acceso al sistema de pagos mediante un POS y una cuenta bancaria gratuita en el BROU, “sin tener siquiera que moverse de la feria o en el lugar donde AFU estime más conveniente, pensando en sus afiliados”. Además, destacó que, a diferencia de la “típica campaña de descuentos” que se ve en “la competencia”, estas rebajas serán exclusivamente a costa del BROU.

A su vez, Julio Díaz, de AFU, dijo que el acuerdo es un “sueño” cuya realización el gremio viene esperando desde hace dos años, y subrayó que será positivo tanto para los feriantes como para los clientes. Gustavo Ferreira, de la misma asociación, destacó que esta ha luchado “históricamente” por sus derechos, pero nunca había logrado un acuerdo de este tipo. “Existen ferias en Uruguay desde las épocas de la colonia, y realmente nunca nos escucharon. Llegamos a esto, que para nosotros es un principio, que crea obligaciones pero también nos da derechos, que son muy importantes para nosotros”, agregó.

Por último, Martín Vallcorba, responsable del Programa de Inclusión Financiera, señaló que los compradores con plástico en las ferias, además de beneficiarse con la promoción inicial, también lo harán con la rebaja habitual de cuatro puntos del IVA por pagar mediante tarjetas de débito, y que quienes tengan la tarjeta Uruguay Social, que otorga el Ministerio de Desarrollo Social, podrán acceder al descuento de la totalidad del IVA.