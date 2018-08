La Cámara de Senadores aprobó el miércoles el nombramiento de Rosanna Portell como embajadora en Vietnam, con el voto en contra de toda la oposición, que asegura que la diplomática no tiene suficiente preparación para ocupar cargos de jerarquía. El senador y ex presidente José Mujica, que durante su mandato impulsó la carrera de Portell, la defendió asegurando que “puede ser que no tenga mucha capacidad, que no sea brillante, pero es una hormiga trabajadora, labura y labura”. Desde el Movimiento de Participación Popular aclararon que Mujica hablaba “a título personal”, y por ello “se va a hacer cargo de sus palabras y del tratamiento psicológico de esta compañera, para que pueda superar la crisis de autoestima que le sobrevino luego de semejante defensa”. A la hora de argumentar en contra del nombramiento, los senadores de la oposición destacaron que Portell no habla inglés con fluidez, y que su desempeño como embajadora en China fue muy poco profesional. Una fuente de la bancada del Frente Amplio declaró: “Nosotros tomamos nota de los planteos de la oposición y decidimos que sus preocupaciones eran legítimas. Para llegar a un acuerdo que nos conforme a todos, Portell va a ir a Vietnam, pero no como embajadora, sino a coser championes”. El legislador consideró que “es el típico empleo para el que no hay que saber inglés ni ser muy brillante, pero sí trabajador”.