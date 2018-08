Frente Amplio. Inauguraron comité de base feminista en Jacinto Vera

Este fin de semana, el Frente Amplio (FA) no sólo celebró el Día del Comité de Base. Ayer, en Jacinto Vera, se realizó el acto fundacional de La Comité, un nuevo comité de base funcional del FA que se dedicará, de acuerdo con la invitación al evento, a la reflexión y el intercambio de varias temáticas desde “una mirada feminista”. Según registró ayer Canal 12, más de 60 personas se inscribieron en La Comité, en cuyo lanzamiento participó la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse. “Me pareció una propuesta interesante. Está lleno de gurisas jóvenes. Quieren construir y acompañar el camino para avanzar y me pareció que era interesante venir a ofrecer mi compañía”, dijo la ministra al ser consultada por ese medio. Además de Cosse, estuvieron en la inauguración otras reconocidas figuras del FA, como las diputadas Bettiana Díaz y Cristina Lustemberg, y la ex directora general de Secundaria Celsa Puente.