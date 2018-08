Frenteamplistas piden que Sendic suspenda militancia

Un grupo de militantes frenteamplistas lanzó una campaña mediante la plataforma change.org para “pedir y exhortar” al ex vicepresidente Raúl Sendic que suspenda el “uso” de los “emblemas y símbolos” del Frente Amplio (FA), de los locales partidarios “y, en fin, toda referencia a su membresía o actividad política referida” a esta colectividad política, “mientras continúen las instancias que la justicia y las leyes habiliten a ejercer en su defensa”.

El grupo, que reivindica una “participación activa en las redes sociales desde hace varios años” –en particular en Proyecto Miramar y Redes Frenteamplistas–, considera que la campaña es necesaria para “preservar la imagen pública” del FA y la del propio Sendic “mientras continúe en curso el proceso judicial” que involucra a este, acusado de abuso de funciones y peculado cuando dirigió ANCAP.

“No se trata de un impulso al son de la algarabía lamentable de opositores. Es ánimo de aportar coherencia entre nuestro accionar político y los pronunciamientos del FA, nuestro Tribunal de Conducta Política y el sentir ya expresado por muchos compañeros frenteamplistas”, dice la petición. Según se resalta, “la imagen de altos valores éticos del FA se sustenta en su propia trayectoria, la de sus militantes y sus dirigentes, constituyendo referencia sólida de confianza, valentía y apego al honor para los frenteamplistas”.

Al final del texto de la petición se expresa que quizá la campaña no alcance el “corazón” de Sendic, pero también se ratifica la “confianza de siempre en que se haga justicia” y en que la sugerencia sirva al “propósito” del FA.

El ex vicepresidente no se quedó en silencio ante este pedido y otros similares: “He escuchado decir ‘si fuera Sendic daría un paso al costado’, pero no son Sendic. El único Sendic que hay acá soy yo y tomo las decisiones por mí mismo”, dijo el ex vicepresidente, consultado por Telenoche. También dejó en claro que está dispuesto a acatar lo que el FA decida, pero que no abandonará la militancia. “Respeto a los compañeros que dan opiniones y consejos, pero confío más en todo esto que me respalda cada vez que salgo al interior del país o a los barrios de Montevideo”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que para la campaña electoral serán necesarios tres “elementos muy importantes”: la “unidad”, la “propuesta programática” y el “compañerismo”, que “permite identificar a los adversarios del lado de enfrente y no en nuestras filas”.