FUCVAM se movilizó para ser recibida por Vázquez

"El objetivo primario que tiene esta movilización es poder sentarnos nuevamente con el presidente de la República [Tabaré Vázquez] y discutir la tasa de interés y la rebaja del IVA”, dijo ayer el secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), Jorge Díaz, desde el estrado del acto realizado en la plaza del Entrevero por esa organización, en el marco de una intervención que consiste en desplegar en el entorno cientos de pequeñas casitas de cartón, elaboradas por cooperativistas. Según Díaz, la reunión con Vázquez se acordó en febrero, pero hasta ahora no han tenido novedades. FUCVAM viene movilizándose desde hace meses por la rebaja de la tasa de interés que pagan aquellas cooperativas que recibieron préstamos de la Agencia Nacional de Vivienda después de 2008. Estas pagan más de 5% de interés, mientras que todas las que recibieron créditos antes pagan 2%. “En los últimos días hemos escuchado muchas declaraciones acerca de que el movimiento cooperativo ha avanzado, que las políticas de gobierno lo han llevado a las mejores cifras y que hoy ocupa 58% del costo total de la vivienda. Pero volvemos a decir que eso no alcanza, en la medida en que los trabajadores subsidien a los trabajadores. No podemos tener un movimiento dividido en dos, en el que unos pagan 2% y los otros, ¿qué?”, manifestó Díaz.

Otras reivindicaciones de FUCVAM son lograr la exoneración del IVA a la compra de materiales de construcción por parte de las cooperativas, beneficio que se les concedió a las empresas que hacen “viviendas de interés social”, y llevar a 2% de la masa salarial del país el Fondo Nacional de Vivienda, que hoy es de 0,6% del Producto Interno Bruto.

Díaz destacó la presencia en el acto de representantes de la Federación de Cooperativas de Vivienda (FECOVI) y mencionó que el miércoles habían estado en la carpa que montó la Mesa Sindical Coordinadora de Entes frente al Palacio Legislativo, con motivo del tratamiento de la Rendición de Cuentas. “Nuestra lucha no puede ser sólo mientras dure la Rendición de Cuentas. Nuestro planteo tiene que ser continuar en esta búsqueda, en este diálogo de consenso para defender una vez más a nuestras empresas públicas de la salvaje privatización que se está haciendo por la vía de la tercerización. También tenemos que parar a los PPP [proyectos de participación público privada] que están metiéndose en la educación pública, porque vamos a depender de los privados para la educación de nuestros hijos. No podemos permitirlo”, gritó Díaz.

Más adelante, el secretario general se refirió a la intervención “de las casitas” y comentó que estas han “despertado la preocupación de muchos y la atención de varios”. “Estas casitas de cartón son lo que nos espera si no se modifican estas políticas de aniquilamiento del sistema cooperativo de vivienda. Tenemos que denunciarlo. Estamos frente a un atropello de la barbarie del capitalismo para dejar fuera de la vivienda al cooperativismo”, expresó.

Finalmente, dijo que FUCVAM quiere “un país que tenga el mejor nivel de hábitat, de vivienda y de confort, porque lo merecemos”. “Queremos a nuestros gurises desarrollados y sin frío, creciendo en una vivienda digna, con acceso a educación de calidad, porque sólo así avanza un país. Pero si no hay vivienda digna y hay guetos de pobreza y marginación, vamos a tener barbarie, y eso es lo que quiere el capital. Nosotros queremos justicia social; por eso estamos en la calle y seguiremos en la calle”, concluyó Díaz.