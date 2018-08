La Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Federación Rural, la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), la Asociación Nacional de Productores de Leche y las Cooperativas Agrarias Federadas divulgaron ayer un comunicado anunciando su retiro de las negociaciones de los Consejos de Salarios, por entender que el gobierno no ofrece “las garantías y las condiciones necesarias”. “Hoy por hoy no tenemos la garantía de que vamos a seguir siendo los dueños del Uruguay. Suponemos que va a ser así, pero garantías, lo que se dice garantías, no tenemos”, declaró un directivo de la ARU. Con respecto a las condiciones, aseguró: “Lo que esperamos del gobierno es que nos ponga ciertas condiciones, como darnos todo lo que pedimos a condición de que sigamos protestando igual que siempre, pero no más que eso. Pero ya ni siquiera nos ofrecen eso”.

Otro directivo de la ARU reconoció que la decisión “es parte de un proceso”. “No olvidemos que en enero retiramos a [el ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca] Tabaré Aguerre, nuestro ministro en el Poder Ejecutivo. Pero como este gesto no dio resultado, decidimos retirar al resto de nuestros representantes en los Consejos de Salarios”. Los ruralistas afirmaron, de todos modos, que podrían volver a la mesa de negociación si el gobierno revierte algunas de sus medidas, como la aplicación de un correctivo salarial, la propuestas de solución al conflicto lechero y la abolición de la esclavitud.