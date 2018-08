Grupo de los intendentes formalizó la precandidatura de Antía

Entre gritos de "Vamos, Coqui", ayer dio su primer discurso como precandidato del Partido Nacional (PN) el actual intendente de Maldonado, Enrique Antía. El grupo de los intendentes, Mejor País, formalizó así la sexta postulación a las internas del PN, en un acto en Las Piedras. Antía competirá con Luis Lacalle Pou (Todos), Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), Verónica Alonso (Esperanza Nacional), Carlos Iafigliola (Movimiento Adelante) y Juan Andrés Ramírez Saravia (Movimiento Orejanos).

Antía criticó al Frente Amplio (FA) y dijo que se suma a la contienda electoral para que el PN gane las elecciones. “Podemos generar un cambio; venimos para ser factor de equidad partidaria. No es verso: hemos logrado gobernar con el partido en unidad”, afirmó. Destacó la necesidad de descentralizar las políticas públicas, alegando que “80% de los recursos del Ministerio de Desarrollo Social se gastan en Montevideo”. En ese sentido, prometió que si llega al gobierno pasará la gestión de las políticas sociales a los gobiernos departamentales.

"No vamos a proponer cosas maravillosas porque no nos van a creer. Lo que estamos viendo es difícil de tragar: 15 años de bonanza económica y la gente está desesperada porque no le alcanza el sueldo y no hay empleo”, opinó. Propuso firmar tratados de comercio internacional dejando de lado la política, y sostuvo que “ahí recién vamos a poder hablar de recuperar el empleo”. Sobre los problemas de seguridad, aseguró que le dará más respaldo a la Policía para que pueda “actuar con la libertad con que tiene que actuar”. Argumentó que los problemas empezaron cuando se suspendió la posibilidad de que la Policía pidiera la cédula de identidad en la calle, y anunció que formalizará mesas departamentales de seguridad conformadas por los vecinos y el gobierno. Sin hacer una referencia explícita, se mostró contrario a la reforma constitucional propuesta por Larrañaga al opinar que “no es con el Ejército en la calle que se arreglan las cosas”.

El intendente opinó que las mayorías parlamentarias del FA han sido una de las peores cosas que le pasaron al país, porque “no le permitieron [al oficialismo] ver lo que estaba pasando. No se dieron cuenta de que se les iba de las manos, y por eso el gobierno del FA va a caer", sentenció.

Enrique Antía, ayer, en la Sociedad Criolla de Las Piedras.

Pidió bajar los costos de producción, mencionando como ejemplos los del arroz y la leche. Del primero dijo que Uruguay es uno de los tres países del mundo más eficientes al producir, pero está “fuera de mercado”. Acerca de la producción lechera, afirmó que, como productor, sabe que “cierran tambos todos los años”, y añadió que le preocupa que el gobierno “pretende mandar en una cooperativa”, y que “el corporativismo sindical es claro en Conaprole”.

Además del precandidato hablaron ayer los intendentes Sergio Botana (Cerro Largo) y Eber da Rosa (Tacuarembó); los ex intendentes Wilson Ezquerra (Tacuarembó) y Walter Zimmer (Colonia); y los diputados Pablo Iturralde (Montevideo) y Elisabeth Arrieta (Maldonado).

Zimmer sostuvo que después de 13 años de gobiernos del FA “tenemos el derecho de preguntar qué pasó”, y que nunca ha visto “algo tan retrógrado” como el actual sistema educativo. Botana prometió que Mejor País irá a “cada uno de los pagos olvidados de la patria” para darles voz a quienes no la tienen. “El día en que decidimos [formar el sector] dijimos que vamos a ganar”, y “vamos a ganar de cualquier manera”, porque “los vecinos de los pagos de esta República ya estamos ganando hoy”, aseveró, añadiendo que si el PN no gana las elecciones, van a “ayudar a la construcción del país” y que espera lo mismo del FA si triunfan los blancos.

Da Rosa destacó la necesidad de mantener la unidad del PN y le pidió a la presidenta del Directorio, Beatriz Argimón, presente en el acto de ayer, que le transmitiera al resto del partido que Mejor País quiere hacer una campaña “sin agravios”. “No vale la pena ir en la interna a una lucha fratricida. Acá no hay pedradas hacia nadie, sólo palabras de reconocimiento a todos los candidatos”, subrayó.

Iturralde afirmó que si el nacionalismo gana las elecciones no habrá un recorte de las políticas sociales. “Todos los días los intendentes lidian con los problemas de la gente. Sólo el PN es garantía de no gobernar con exclusiones”, sostuvo. Agregó que uno de los planteos del sector es la descentralización, porque “nada se hace desde la lejanía”. “Hay que volver a hablar de las funciones del Estado, como es [hacerse cargo de] la seguridad. Una de las cosas que vamos a hacer es empoderar a la Policía”, dijo Iturralde, y también prometió que en 2025 todas las escuelas públicas serán de tiempo completo.

Arrieta acusó al Mides de haberse transformado en un comité de base del FA, y dijo que no ha tenido éxito en el combate a la pobreza, sobre todo en la primera infancia. Sobre la equidad de género, sostuvo que no se alcanza con discursos ni con leyes. “A las mujeres les voy a hablar: tenemos que demostrar la equidad. Ni mujeres por delante de hombres ni hombres por delante de mujeres; la equidad se construye trabajando día a día, codo con codo”, alegó.

Sobre Mejor País, dijo que es un grupo que “va por el buen camino” porque es horizontal y “hace una construcción colectiva”, y destacó, como Iturralde, que no hay cargo “más cercano a la gente que el de un intendente”.