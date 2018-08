Islas Malvinas: diputado Rubio rechazó invitación británica

“Les dije que no de entrada, porque no puedo admitir ir a un territorio ocupado por un imperio, y menos de la mano del ocupante”. Así contestó a la diaria el diputado de Unidad Popular (UP), Eduardo Rubio, cuando se le preguntó si aceptó la invitación de ir a las islas Malvinas, que le hizo hace unos días el gobierno británico. Señaló que UP reconoce que las islas son argentinas y repudia su ocupación, y que la presencia de una base militar británica en el océano Atlántico sur es “una agresión a Latinoamérica”. “No reconocemos al gobierno que existe, que es parte de un gobierno colonial, y por lo tanto no vamos a legitimar con nuestra presencia la ocupación de las Malvinas”, agregó el diputado, y comentó que quienes lo invitaron tomaron bien su respuesta, porque preveían que se iba a negar. “Esto fue dicho con toda la firmeza pero en tono de respeto y marcando posición, no fue a los gritos ni nada. Simplemente es una posición nuestra, que es pública y que reafirmamos”, finalizó.