Mensaje en una botella

Hace un mes, The Kinks –una de las principales bandas del primer rock inglés, el de los 60– había anunciado su reunión para grabar nuevo material de estudio. La semana pasada se dio a conocer el primer producto de ese acercamiento, pero no es una composición reciente, sino la recuperación de una canción que había quedado descartada hace exactamente 50 años.

Titulada "Time Song", la canción no fue incluida en The Kinks Are The Village Green Preservation Society, el disco con el que daban rienda suelta a su fascinación por las costumbres británicas, batida con una mezcla de reverencia e ironía. Bella, simple, "Time Song"; –disponible gratis en Youtube– se parece a la estremecedora "Days", una canción que fue grabada en las sesiones de Village Green y que se lanzó como simple de adelanto del disco, aunque con el tiempo pasó a integrar las reediciones de lujo. Seguramente ocurra lo mismo con "Time Song", ya que para fines de octubre se planea el lanzamiento de la edición 50º aniversario de Village Green. Enfocada temáticamente en el paso del tiempo y las oportunidades de reconciliación, la canción "parece apropiada para estos tiempos de la historia británica y europea", dijo Ray Davies, líder de la banda.