Durante lo que va de agosto los partidos tradicionales prácticamente terminaron de definir las precandidaturas a la presidencia, mientras que en el Frente Amplio aparentemente hay sólo tres o cuatro nombres en carrera. Pero en la interna del Partido Independiente (PI) el tema ni siquiera se trató. Fuentes del PI reconocieron que su líder, el senador Pablo Mieres, es el candidato “natural”, pero nadie quiere dar esto como un hecho “porque ese tipo de desviaciones son las que terminan acercando a una formación política al culto a la personalidad, el autoritarismo y el totalitarismo”. De todas maneras, Mieres reconoció que el tema “está rondando en mi cabeza”. “El otro día me desperté en medio de la noche diciéndome a mí mismo que no es tiempo de hablar de candidaturas. Supongo que en el sueño yo mismo me estaba insistiendo en que tenía que ser candidato, y aparentemente en forma muy perseverante, porque fue casi una pesadilla”. Un psicólogo explicó que en personas que se sienten “extremadamente solas” es frecuente que aparezcan rasgos de personalidad múltiple. “Ante la falta de personas reales que sirvan como contrapeso, la psiquis naturalmente inventa personas ficticias”. De todas maneras, Mieres asegura que el diálogo con sus otras personalidades “se da siempre en un marco de respeto y fraternidad, porque afortunadamente tenemos todos convicciones republicanas muy fuertes”.