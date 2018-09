Bonomi no seguirá en Interior si el FA gana

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo a FM Gente que, “ya a esta altura”, no quiere ser ministro del Interior nuevamente si el Frente Amplio (FA) triunfa en las próximas elecciones. Dijo que la tarea es dura y que debería continuarla “alguien del equipo”. “Esto no ha sido nada sencillo ni como equipo”, afirmó.

Bonomi opinó que existe en el país una “subcultura marginal de la delincuencia que tiene fuerza”, que “viene de afuera y se crea acá”, y que para que no se “expanda” hay que aplicar un “shock de medidas” en materia de educación, cultura, vivienda. “El Ministerio del Interior no lo va a hacer. […]. Ante un problema complejo, no podemos simplificar: la culpa es de la Policía, es del ministro... No. Va más lejos”, consideró. Por otra parte, evaluó que la “orientación general” de su cartera es “correcta” y reiteró que no renunciará.

El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, también evaluó que la gestión del ministerio ha sido correcta en los últimos años. En entrevista con El Observador, aseguró que está conforme y consideró que “hoy hay una policía que está más integrada, que pide más intervención social, que conoce sus limitaciones, que es mucho más respetuosa de los derechos humanos, mucho más profesional”. De todos modos, lamentó que en los últimos años no se haya podido trabajar en conjunto con otros ministerios y consideró que el gobierno los dejó solos en el combate a la delincuencia. Informó que hay cinco autoridades del Ministerio del Interior y 17 fiscales y jueces amenazados por delincuentes.