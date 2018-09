Caja Militar: para Alejandro Sánchez “lo importante es que tiene que haber una reforma”

“Más allá de las críticas formales que se puedan hacer, lo importante es analizar lo que los compañeros efectivamente están planteando, ver dónde están los puntos que generan discrepancias y ver si se pueden subsanar. Lo importante es que tiene que haber reforma”. De esta manera, el diputado oficialista Alejandro Sánchez se refirió a las críticas al proyecto de reforma de la Caja Militar que hizo su par Darío Pérez (Liga Federal Frenteamplista), tras anunciar que no votaría la iniciativa como vino del Senado. Para Sánchez, “si el espíritu de la reforma no se afecta hay que considerar las propuestas que andan en la vuelta”. Aún no hay “ninguna base de acuerdo”, pero sí “conversaciones sobre temas subsanables, sin modificar el espíritu de la reforma”, explicó. El legislador dijo que la preocupación de Pérez acerca de “cómo afecta a la tropa” el proyecto es una “buena base para conversar”.