Danilo Astori se bajó de la precandidatura alegando que “convoca escaso apoyo”

“Una precandidatura como la mía, que convoca escaso apoyo, como todos los sondeos de opinión lo están indicando, me parece que aportaría muy poco, y que es mucho más importante para el país que yo siga haciendo mi trabajo en el Ministerio de Economía [y Finanzas, MEF]”. Así habló Danilo Astori ayer, en una conferencia de prensa, al explicar por qué decidió no ser precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio (FA), como había adelantado ayer el semanario Búsqueda. El ministro subrayó que, dadas las “circunstancias desafiantes” que vive Uruguay, no tiene dudas de que contribuye más a los intereses del país desde el MEF. Minutos antes, confesó que siempre se sintió con “voluntad, convicción y capacidad” para encarar la responsabilidad que implica una candidatura a la presidencia, pero acotó que hacerlo “no puede ser el fruto de una reflexión personal”.

La conferencia tuvo lugar en la sede de Asamblea Uruguay (AU), luego de una reunión que mantuvo Astori con varios dirigentes del Frente Líber Seregni (FLS), que AU integra, y el ministro estuvo acompañado por Rafael Michelini, Liliam Kechichián, Alfredo Asti, José Carlos Mahía, Pablo Ferreri y Daniela Payssé, entre otros. Indicó que antes de adoptar esta definición esperaron un “tiempo prudencial”, dado que, “cuando se trata de operar en base a resultados de encuestas, siempre es bueno tener un plazo relativamente extenso para no incurrir en errores de apreciación”. “Habiéndonos tomado ese plazo, nos parece que tampoco le aportaríamos al FA, que queremos que tenga el mejor resultado electoral posible”, alegó Astori.

“Queremos concentrar todo nuestro esfuerzo de campaña electoral para fortalecer a nuestros sectores. Es notorio, y ustedes lo saben, que estamos aquí juntos porque compartimos una visión del país, una visión que discutiremos en la campaña electoral, y que no es la única en el FA”, sostuvo el ministro, y afirmó que “hacer política significa también hacer todos los esfuerzos posibles por fortalecer esa visión que entendemos que es la mejor para Uruguay”. Astori contó también que el domingo partirá junto con el presidente Tabaré Vázquez a Nueva York, para asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y que al retornar retomará el debate en el FLS para “seguir profundizando en cuál será la estrategia electoral”.

Más adelante, un periodista le preguntó si la decisión de no presentarse a las internas del FA tuvo relación con las declaraciones que el ex presidente José Mujica hizo hace un par de meses, cuando señaló que su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP), no quería a Astori como candidato. El ministro contestó que no, y reiteró que la decisión fue por “la opinión pública en su conjunto”. “Eso es lo que importa. Lo demás son conversaciones que se tienen en política, que a veces apuntan en determinado sentido y a veces operan con orientaciones diversas. Así que lo que sí pesa para mí, y tiene una influencia importante, es la opinión de la sociedad en su conjunto, que es lo que miden los sondeos”, insistió.

Por otra parte, aseguró que en el FLS todavía no han discutido a qué precandidato apoyarán o si presentarán uno propio. Agregó que, en el caso de AU, “ni siquiera” empezaron a considerar el punto. Por último, consultado sobre la posible precandidatura del presidente del Banco Central, Mario Bergara (de AU), Astori dijo que “hay posibilidades” de que él se presente y también “otros”. “Vamos a considerar todos los casos posibles”, finalizó.

