Derecho comienza proceso de elección de decano

Este miércoles se reúne la Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República, con el objetivo de elegir al futuro rector de la institución. A la misma hora se reúne la Asamblea del Claustro de la Facultad de Derecho (Fder) para elegir al futuro decano de ese servicio. De todas maneras, en ninguno de los dos ámbitos se esperan noticias en estas primeras convocatorias para las elecciones.

En el caso de la Fder, los candidatos son dos: Cristina Mangarelli, directora del Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la facultad, la primera mujer grado cinco en esa materia y profesora titular de Derecho Laboral en la Universidad de Montevideo, y Hugo Barreto, abogado especializado en Derecho Laboral, integrante del equipo de la ex decana Dora Bagdassarián y director del Instituto de Derecho del Trabajo y Seguridad Social entre 2015 y 2017. La candidatura de Mangarelli es impulsada por las agrupaciones estudiantiles Corriente Gremial Universitaria (CGU) y Brum, la de docentes Pluralismo y Renovación y las de egresados CGU Egresados y Unidad, y hasta ahora reuniría 14 votos del total de 35 integrantes del Claustro. En tanto, Barreto es impulsado como candidato por la agrupación docente Por los Principios Universitarios y Frezelmi Estudiantes y Egresados, y reuniría 12 votos. Una de las agrupaciones que no adoptaron posición sobre las candidaturas se abstendría, según informó Agustín Marchesano, de CGU Estudiantes, y la agrupación de docentes que resta pronunciarse “estaría por definirse”. “Mangarelli tiene ventaja sobre Barreto, pero todo indica que el decano no va a ser electo este miércoles”, señaló Marchesano.

En la primera convocatoria del Claustro se requiere mayoría especial de dos tercios para aprobar una de las candidaturas, algo que no alcanzará Mangarelli ni Barreto mañana. En la segunda convocatoria se requiere la mayoría absoluta de los componentes del Claustro, y en la tercera, la mayoría simple entre los presentes.