El PI mantiene su posición sobre Caja Militar y la mayoría del FA deberá negociar con Rubio

Dado que el camino de la negociación con el diputado de la Liga Federal (LF), Darío Pérez, parece estar estancado, el resto de la bancada del Frente Amplio (FA) se propuso comenzar a conversar con todos los partidos de la oposición, en busca del voto faltante para que se apruebe el proyecto de ley de reforma de la Caja Militar.

Una de las posibilidades era lograr un entendimiento con el Partido Independiente (PI), y el diputado Iván Posada dijo la semana pasada a la diaria que estaban abiertos a negociar y que iban a presentar posibles modificaciones al proyecto de ley. Sin embargo, al ser consultado nuevamente por este medio, el legislador del PI dijo que si bien no hubo aún reuniones con integrantes del FA, el partido ha “ratificado lo que planteamos en la Cámara de Senadores”, es decir, que la aprobación de la reforma de la Caja Militar está “totalmente enganchada” con la de la Ley Orgánica Militar. Agregó que este “es el planteo clave” y que, “de alguna manera, deben considerarse ambos temas conjuntamente”. La cuestión es que a fines de octubre vence el plazo constitucional para votar la reforma de la Caja, y el proyecto de ley orgánica ingresó al Parlamento el 23 de agosto, de modo que los plazos son acotados para tratar ambos asuntos a la par. De todos modos, Posada aseveró que “una cosa está atada a la otra. El gobierno en todo este tema ha puesto demasiado énfasis en la Caja Militar, y creo que es un error, porque lo que importa es el redimensionamiento de las Fuerzas Armadas. De hecho, yo les había planteado hace 15 días integrar las comisiones de Hacienda, Seguridad Social y Defensa [para tratar las dos iniciativas], pero lamentablemente eso no pasó”.

Al FA le queda conversar con Unidad Popular (UP). El diputado Eduardo Rubio dijo a la diaria que ya comenzaron conversaciones informales con algunos dirigentes oficialistas, pero que “todavía” no hubo ningún avance. Agregó que también ha conversado con Pérez, y que los planteos de su partido son casi los mismos, pero UP plantea que la reforma sólo “se le aplique a la tropa que tiene cinco o menos años de actividad, y que el proyecto se mantenga igual en lo que refiere a los oficiales”.