Elbia Pereira fue ratificada como secretaria general de la FUM

La conducción actual de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) fue ratificada en las elecciones que se llevaron a cabo la semana pasada, del lunes al viernes.

Al igual que hace dos años, la ganadora fue la lista 27-3-Praxis, unión de la lista 27, mayoritaria en la FUM desde hace 25 años, con la lista 3, vinculada con integrantes del Partido Comunista y la agrupación Praxis, que integra el consejero en representación de los docentes en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, Pablo Caggiani. Logró 4.913 votos a nivel nacional en el orden docente y 4.695 votos en el no docente. La coalición obtuvo ocho lugares de los 15 del Secretariado Ejecutivo del sindicato (siete por el orden docente y uno por el no docente) y mantuvo la mayoría. La secretaria general del gremio continuará siendo Elbia Pereira. También integrarán el Secretariado Ejecutivo Alejandra Pereira, Esteban Coitiño, Elena Galeano, Margot Portillo, Mónica Gamarra, Laura Dissimoz y el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, por el orden no docente.

La lista 100, encabezada por Daysi Iglesias, la actual secretaria general de la Asociación de Maestras del Uruguay, se mantuvo en segundo lugar, tras haber obtenido 3.439 votos en el orden docente y 2.834 votos en el no docente. Esta lista se quedó con cuatro de los 15 lugares del Secretariado Ejecutivo: tres de los docentes y uno de los destinados a los trabajadores no docentes. Además de Iglesias, estarán allí Carmen Vacaro, Robert Bianchinotti, Laura García y Martín Ruiz.

En tanto, la lista 18, que encabezaba Raquel Bruschera y consistía en una alianza de las agrupaciones A Redoblar y Los Jueves, se ubicó en tercer lugar, con 1.845 votos de docentes y 1.479 votos de no docentes. Esta coalición ocupará los dos cargos restantes en el Secretariado Ejecutivo, representada por Bruschera y Ana Claudia Pérez.

Los resultados fueron bastante parecidos a los de las elecciones de 2016, con la salvedad de que en aquella oportunidad la lista 27-3-Praxis obtuvo un cargo más en el Secretariado y la lista 100, uno menos. En diálogo con la diaria, Pereira se mostró “muy satisfecha” con los resultados y dijo que es una “inmensa alegría recoger que la mayoría de los maestros y funcionarios siguen confiando” en el proyecto de esta agrupación, que “desde hace 25 años [en principio era solamente la 27] está en la conducción de la federación, con los desgastes que implica eso”.

Pereira, que será secretaria general del gremio por cuarto período consecutivo, sostuvo que asumirá “con la misma responsabilidad que la primera vez”. Destacó los tres pilares de su corriente en el sindicato: el reivindicativo, el social y el pedagógico. “En todos ellos queda mucho por hacer”, aseguró.

La docente y líder sindical dijo que el gremio continuará trabajando para mejorar la convivencia entre los actores de la “comunidad educativa”. Lo ejemplificó con un seminario hecho el viernes y el sábado y transmitido a todo el país, en el que se profundizó acerca de “qué herramientas tiene el maestro para afrontar lo que se vive en las escuelas y sus entornos, que en algunos casos se traduce en situaciones de violencia”. También dijo que se trabajará para mejorar el sueldo de los directores de los centros escolares, “que aún perciben un salario menor que el de los maestros de escuela, una situación totalmente injusta a la hora de desempeñar sus funciones, con toda la responsabilidad que tienen”.