Gobierno sancionó al jefe del Estado Mayor del Ejército

Antes de que el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, bajara del avión procedente de México y empezara a cumplir los 30 días de arresto a rigor con los que lo sancionó el gobierno por sus declaraciones sobre el proyecto de reforma de la Caja Militar, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) adoptó otra medida disciplinaria contra una jerarquía del Ejército. Según confirmó ayer el titular de la cartera, Jorge Menéndez, se sancionó al jefe del Estado Mayor del Ejército, Marcelo Montaner. El general Montaner se desempeñó como encargado de despacho durante la ausencia de Manini Ríos, y ese rol cumplía el sábado cuando, en el cierre de la Expo Prado, la banda de la Escuela Militar ejecutó la Marcha de Tres Árboles, emblema del Partido Nacional. Menéndez no dio detalles de la magnitud de la sanción a Montaner.

Además, el MDN resolvió “revisar” el repertorio de marchas y piezas musicales en general que están autorizadas para su ejecución por parte de las bandas militares. Esto “no quiere decir [la] eliminación” de la Marcha de Tres Árboles, sino especificar las instancias en las que su ejecución es pertinente, aclaró el ministro. “Es una revisión, porque esto depende de circunstancias, tiene que ver con oportunidades” que deben evaluarse, remarcó. En el caso de lo sucedido el sábado, aun estando la marcha en el repertorio, “hubo un apartamiento de la oportunidad”, afirmó Menéndez.

En tanto, también ayer se supo que Manini Ríos cumplirá su arresto a rigor pero seguirá desempeñando sus funciones. El reglamento del Ejército da la posibilidad al sancionado de “cumplir la función desde el punto de vista operativo” y hacer su trabajo “en el lugar donde habitualmente se lleva adelante”, explicó Menéndez. El resto del tiempo, Manini Ríos deberá estar recluido en su domicilio.

El ministro se reunió con el comandante en jefe del Ejército en la mañana de ayer, en la sede de la cartera, pero no quiso dar detalles de la conversación a la prensa porque fue “de carácter reservado”. De todos modos, consultado respecto de cómo el militar tomó la sanción, Menéndez contestó que lo hizo “como un comandante”. “Obviamente, es un militar, y sabe que [una sanción] es parte de la vida institucional y militar”, dijo el ministro.

Por otra parte, Menéndez les restó importancia a los audios que circularon la semana pasada por Whatsapp, en los que presuntos militares alertaban sobre acuartelamientos e incluso “tomas de poder” a raíz de la sanción a Manini Ríos. Además, en los audios se convocaba a ir a recibir al comandante en jefe al aeropuerto, en la noche del lunes. “El Estado investigó y le quitamos entidad”, informó el ministro. Al llegar al aeropuerto, Manini Ríos sólo fue recibido por sus familiares y no quiso dar declaraciones a la prensa.

Jorge Menéndez, ayer, en la Comisión de Defensa de Diputados.

Tu ruta no es mi ruta

Menéndez concurrió ayer a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes, convocado por los diputados del Partido Nacional Graciela Bianchi y Juan José Olaizola. Los legisladores querían saber qué mecanismos de control del espacio aéreo y del territorio marítimo implementa el ministerio, teniendo en cuenta que según el diario Clarín de Argentina, el financista de ese país Ernesto Clarens, involucrado en la causa del “dinero K”, hizo 164 viajes a Uruguay desde 2003, 91 de ellos en barcos privados.

“Nosotros entendemos que hacemos lo que está a nuestro alcance con los medios que tenemos, y creemos que hemos estado haciendo las cosas bastante bien”, dijo el ministro a la prensa. Consultado sobre si Uruguay es “un colador”, Menéndez contestó: “Depende de cómo se evalúe. Tampoco somos un muro, no queremos ser un muro. Yo no quiero vivir en un país que sea de esa forma, quiero vivir en un país donde podamos tener fronteras que nos unan, no que nos separen. Obviamente, con fronteras que nos habiliten a tener el control de las irregularidades, eso sí”, aclaró. Explicó que su cartera no controla personas ni cargas sino aeronaves y protocolos de vuelo, ya que el resto les compete a otros organismos del Estado. “Sí controlamos la procedencia de los vuelos, las autorizaciones que tienen, las rutas de navegación. Y creo que lo hacemos adecuadamente”, sostuvo.

Aclaró que al ministerio no llegó ninguna solicitud de la justicia y que si existe, se darán las respuestas correspondientes, ya que la cartera cuenta con un registro de los más de 40.000 vuelos que vienen al país por año. “Eso está a disposición”, aseguró.

A la salida de la comisión, Olaizola expresó su disconformidad con las respuestas. “Salimos más preocupados de lo que entramos, porque de la exposición del ministro queda claro que la frontera oeste es un colador, que no se cuenta con los medios técnicos, materiales y humanos para realizar un control efectivo de esa frontera”, consideró.

Bianchi, con una copia del auto de procesamiento de la ex presidenta argentina Cristina Fernández en sus manos, concluyó que las autoridades uruguayas están intentando cubrir los hechos “por afinidades ideológicas, sobre todo del gobierno de [José] Mujica”, y opinó que la causa en la Justicia uruguaya no avanzó porque “miraron para el costado, porque había una impunidad pactada”.

Por este tema, los legisladores nacionalistas citarán a comisión a la Dirección Nacional de Aduanas, al Ministerio de Economía y Finanzas y al fiscal de Corte, Jorge Díaz.