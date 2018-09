Maestros y funcionarios de primaria eligen esta semana sus autoridades

Ayer comenzaron en todo el país las elecciones de autoridades de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP), que se extenderán hasta el viernes; el sábado de mañana será el escrutinio. A la vez, se elige el secretariado ejecutivo (integrado por 13 representantes docentes y dos no docentes) y muchas filiales de la federación también votan por sus propias autoridades.

A nivel nacional se presentan las listas 27-3-Praxis (la unión de la lista 27, mayoritaria en la FUM desde hace 25 años, con la lista 3, vinculada a integrantes del Partido Comunista, y a la agrupación Praxis, que integra el consejero en representación de los docentes en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, Pablo Caggiani); la 100, encabezada por Daysi Iglesias, la actual secretaria general de la Asociación de Maestras del Uruguay (Ademu Montevideo), y la 18, una alianza entre las agrupaciones A Redoblar y Los Jueves, encabezada por Raquel Bruschera.

Elbia Pereira, actual secretaria general de la FUM-TEP, encabeza la 27-3-Praxis y pugnará por su cuarto período en el cargo. Explicó que la lista hace foco en tres temas. En primer lugar, la preocupación por mejorar las condiciones de trabajo, tanto de maestros como de funcionarios, lo que implica solucionar inequidades salariales y seguir avanzando en la regularización de auxiliares de servicio: si bien se logró presupuestar a cerca de 1.000 en los últimos años, Pereira afirmó que hay más de otras 1.000 que son contratadas por las comisiones de fomento de las escuelas y que en 100 escuelas, la mayoría rurales, no hay auxiliares. En segundo lugar, Pereira destacó el trabajo del sindicato por la profesionalización de los docentes, en particular los 150 números de la revista Quehacer Educativo. Por último, mencionó que la FUM-TEP también brinda servicios como dos hogares para hijos de afiliados que vienen a estudiar a Montevideo, y tres colonias de vacaciones. La dirigente enfatizó que su corriente, que actualmente tiene nueve miembros de los 15 del secretariado, ha conducido la federación “con responsabilidad y coherencia”, y mencionó que en pocos años esta creció de 5.000 afiliados a 23.500.

Iglesias explicó que entre las prioridades de la lista 100, que tiene cuatro integrantes en el secretariado, se encuentra trabajar para que los maestros “tengan la debida información y la debida estabilidad administrativa”, en relación a las circulares de Primaria. También destacó la preocupación por el salario, y consideró que la federación “se ha especializado en firmar convenios calificados de insuficientes, que además son desequilibrados a su interna”. “Hace mucho que la negociación está en manos de la misma corriente sindical, que lo merecerán porque los han votado y han tenido la mayoría, pero decimos que es necesario un cambio”, afirmó la dirigente. Aseguró que los paros “deben ser empleados oportunamente, no como medidas agónicas luego de que las situaciones ya están resueltas”, y que es necesario “aumentar el grado de presencia del magisterio en la opinión pública”.

Magdalena Peinado, que encabeza la lista 18 en Montevideo, explicó que la alianza surgió este año bajo tres principios: la participación, para “tratar de involucrar más a la gente, y que no resuelva sólo la dirigencia”; la independencia, en busca de “priorizar a los trabajadores y no un vínculo con el poder político”, y la lucha, porque entiende que “tenemos que pararnos desde un lugar más firme en nuestros reclamos y hacer sentir más las voces de los docentes, no sólo en cuanto a lo salarial, sino también con propuestas educativas”. Actualmente la agrupación A Redoblar tiene dos integrantes en el secretariado ejecutivo.