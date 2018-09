Paul McCartney, uno de los músicos más populares y reconocidos del siglo XX, llevaba 36 años sin encabezar la lista de los más vendidos de la revista Billboard, pero la semana pasada su último disco, Egypt Station, logró llegar al número uno, en lo que muchos consideran un regreso a lo grande. “Como admirador de Paul me alegra mucho que haya vuelto a la cima con este discazo, pero como uruguayo la noticia me entristece, porque ahora es muy difícil, casi imposible, que vuelva a dar un recital en el estadio Centenario”, aseguró un fanático del británico. Es que, según varios organizadores de recitales locales, el renacer en materia de popularidad que está experimentando McCartney hace que ya no tenga el perfil característico de los artistas que actúan en nuestro principal escenario deportivo. “Los músicos que vienen acá son tipos que no están en su mejor momento. Cuando Paul McCartney vino acá era un artista de primerísimo nivel, obviamente, pero comparado con él mismo en otros momentos, ya no era lo mismo”, explicó uno de los productores que organizaron el concierto que brindó el músico en Montevideo el 19 de abril de 2014. “Ahora que volvió a la cima, seguramente se le va a ir la pavada esa de dar recitales en ciudades en las que nunca había estado, y va a volver a San Pablo, Buenos Aires, México, y los lugares a los que suelen ir los artistas que están pasando por su mejor momento. Es más, si me apurás, me animaría a decir que hasta va a dejar esa estupidez del vegetarianismo”.