Sin mayorías especiales en primera votación de rector de la Udelar

Como se esperaba, el actual rector Roberto Markarian y el ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (FCEA), Rodrigo Arim, no alcanzaron los dos tercios de los votos necesarios (75) para ser electos en esta primera convocatoria a la Asamblea General del Claustro (AGC) de la Universidad de la República (Udelar) para elegir al rector por los próximos cuatro años. Hubo dos votaciones: en las dos Arim recogió 48 votos y Markarian tuvo 33 en la primera y 31 en la segunda.

Las votaciones son nominales, por lo que cada integrante de la AGC es llamado a decir su voto; algunos aprovecharon la instancia para fundamentarlo. Tomando la primera votación, en el orden estudiantil Arim reunió diez votos (dos de los estudiantes de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, dos de Ciencias, uno de Ciencias Económicas, dos Ciencias Sociales, uno de Derecho, uno de Información y Comunicación y uno de Veterinaria) y Markarian ocho (dos de Enfermería, dos de Psicología, dos de Bellas Artes, uno de Información y Comunicación y uno de Medicina). En estudiantes, la Corriente Gremial Universitaria (CGU) se abstuvo por todavía no haber tomado postura; también lo hizo el Frente de Participación Estudiantil Susana Pintos, pero tras definir que no respaldarán a los candidatos presentados. Los integrantes de la Brigada 1958, que formalmente no se habían pronunciado, respaldaron anoche a Markarian.

En el orden docente Arim obtuvo 27 votos (los tres de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, los tres de Ciencias Sociales, los tres de Ciencias Económicas, los tres de Odontología, los tres de Psicología, los tres de Bellas Artes, dos de Información y Comunicación, dos de Humanidades y Ciencias de la Educación, uno de Ingeniería, uno de Enfermería, uno de Derecho, uno de Agronomía y uno de Veterinaria), mientras que Markarian recogió 15 (los tres de Ciencias, los tres de Química, dos de Ingeniería, dos de Medicina, uno de Humanidades y Ciencias de la Educación, uno de Información y Comunicación, uno de Derecho, uno de Agronomía y uno de Veterinaria). De todas formas, los tres votos de los docentes de Odontología están en duda para las futuras votaciones, ya que docentes de la facultad cuestionaron la asamblea que resolvió por Arim y pedirán la reconsideración del tema.

Entre los egresados la votación fue para Arim por once votos contra diez de Markarian. Al ex decano de FCEA lo apoyaron los dos egresados de Ciencias, los dos de Ciencias Sociales, dos de Bellas Artes, uno de Ciencias Económicas, uno de Derecho, uno de Enfermería, uno de Información y Comunicación y uno de Ingeniería, mientras que votaron por el actual rector dos de Odontología, uno de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, uno de Enfermería, uno de Humanidades y Ciencias de la Educación, uno de Información y Comunicación, uno de Ingeniería, uno de Medicina, uno de Psicología y uno de Química.

Los resultados fueron lo que esperaban los equipos de ambas candidaturas. En la próxima instancia, que se deberá convocar en un plazo de 15 días, puede ser electo quien alcance la mayoría absoluta de los componentes de la AGC, es decir, 57 votos. Además de la definición de los estudiantes de CGU, que nuclea también a algunos docentes y egresados y se estiman que en total tienen alrededor de 11 votos, restan que tomen postura algunos egresados de Medicina, Psicología y Veterinaria, además de algunos docentes de Agronomía, Enfermería, Medicina y Veterinaria.

Si en la segunda convocatoria tampoco se llega a los mínimos exigidos, habrá una tercera instancia en la que la elección se define por el candidato que obtenga la mayoría simple entre los presentes.