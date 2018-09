Soraya Sáenz de Santamaría se retira de la política

La ex vicepresidenta del gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría anunció que dejará la política, después de 18 años de carrera en el Partido Popular (PP). La dirigente, de 47 años, le comunicó ayer la decisión al nuevo líder de la formación, Pablo Casado, en una reunión en la sede nacional del partido, en Madrid.

Luego, en un comunicado enviado a la agencia de noticias Efe y compartido en su cuenta de Twitter, explicó que tomó la decisión de “emprender una nueva etapa” después de “una profunda reflexión” y con “el convencimiento de que es lo mejor” tanto para la nueva dirección del PP como para ella y su familia. “Ha sido una experiencia impagable, en la que he intentado dar lo mejor de mí misma al Partido Popular y al servicio de todos los españoles. A ellos me he debido siempre en mi vocación política y he procurado con mi comportamiento y mi trabajo responder a su confianza”, afirma Sáenz de Santamaría en la nota, en la que hace énfasis en el “honor” que tuvo de haber trabajado con el ex presidente Mariano Rajoy.

Por último, asegura que transmitió a Casado sus “mejores deseos de éxito en esta nueva etapa” del PP y agrega que cuenta para eso con “la mejor organización política de España y los más leales militantes”, entre quienes “siempre estará”.

Sáenz de Santamaría compitió por el liderazgo del partido de derecha en unas primarias celebradas en julio, que finalmente ganó Casado. Desde entonces, faltó a varias reuniones del PP, lo que acrecentó los rumores de una posible dimisión.

En Twitter, Casado le agradeció a la ex número dos de Rajoy por “casi dos décadas de trabajo y entrega al Partido Popular y a España” y le deseó “los mayores éxitos en esta nueva etapa que comienza” en la que –aseguró– podrá seguir contando con “todo el apoyo y el afecto” de su partido.