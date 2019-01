Que en la actualidad no soy asesor formal de ningún candidato ni precandidato en ninguno de los ámbitos de la vida político-partidaria.

Que como ciudadano y en el entendido que la labor que desarrollo me ha permitido acumular conocimientos e ideas acerca del rumbo que creo deseable para el futuro del sector salud, considero que tengo derecho a intercambiar mis ideas y expresar mi forma de ver con cualquiera que me lo solicitara, sea del sector político que fuera, con la condición de no hacerlo en plano de un asesoramiento formal.