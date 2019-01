Ayer se llevó a cabo el segundo acto importante del movimiento Un Solo Uruguay (USU), en la Sociedad Rural de Durazno. A diferencia de lo ocurrido antes del acto del año pasado, cuando los organizadores estimaron que iban a concurrir unas 50.000 personas, una cantidad significativamente mayor que la que finalmente se registró, esta vez no se hicieron proyecciones. “Hicimos una autocrítica y nos dimos cuenta de que lo nuestro es producir, no tanto hacer previsiones, porque desde hace tiempo venimos previendo una recesión, pero no pasa nada”, declaró uno de los autoconvocados.

La asistencia al acto de ayer fue incluso más baja que la de 2018, y en las imágenes que se difundieron se veían grandes claros en el terreno. “Esto es una muestra de lo mal que está la situación económica del país. La gente no tiene dinero ni siquiera para viajar hasta Durazno”, lanzó desde el estrado uno de los oradores del acto de ayer. “Desde hace tiempo venimos denunciando que el precio de los combustibles en este país es escandalosamente alto, pero el gobierno, con su soberbia característica, no hizo caso. Me gustaría saber qué van a decir ahora ante los claros que se ven acá entre el público. Por cada ciudadano que hay aquí, hay 20 que no vinieron por el precio de los combustibles, y es una lástima, porque espacio sobra”. El orador se lamentó además “por los pobres peones que el año pasado se hicieron unos pesos viniendo acá pero este año sus patrones no pudieron pagarles”.