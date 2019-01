Errejón dejó su banca de diputado de Podemos

El cofundador de Podemos, Íñigo Errejón, anunció ayer en el Congreso de España la renuncia a su banca de diputado para centrarse en su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones que se celebrarán en mayo. El dirigente de izquierda tomó la medida cuatro días después de sorprender a sus compañeros de partido con una carta en la que reveló que no se presentará a esos comicios municipales y autonómicos como candidato de Podemos, sino como representante de Más Madrid, la plataforma política creada por la actual alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, que buscará la reelección.

“Algunas veces en la vida lo correcto y lo cómodo no coinciden. Pago muy tranquilo el precio por haber adoptado la decisión correcta. Entrego mi acta de diputado para centrarme en levantar una mayoría de madrileños que consigan llevar el cambio a la comunidad [de Madrid]”, dijo ayer Errejón en conferencia de prensa. El ya ex diputado insistió en que no abandona el partido –“no podría hacerlo ni aunque quisiera porque lo he fundado y lo llevo en la piel”, dijo– pero entrega su escaño porque varios integrantes de la dirección se lo pidieron a través de los medios. Ninguno lo hizo de manera explícita. La cúpula de Podemos sostuvo desde el primer momento que fue Errejón quien tomó la decisión de dejar el partido al querer competir con una nueva plataforma y que, por lo tanto, era él quien debía asumir la responsabilidad de dejar su escaño y los cargos que ocupa en la formación.

La bancada de Unidos Podemos, que integraba hasta ayer, se enteró de la decisión unos minutos antes de que Errejón la comunicara a la prensa. “Comunico ahora que entrego mi acta de diputado. Gracias por todo este tiempo, por lo aprendido, por lo compartido, por las risas y por las discusiones. Nos encontraremos en la lucha”, escribió a sus compañeros en un mensaje por Telegram al que accedieron medios españoles como el diario Público. A partir de hoy, su escaño será ocupado por Sol Sánchez, la portavoz de Izquierda Unida (IU) en Madrid.

“Voy a seguir siendo militante de Podemos. Y estoy haciendo lo que me enseñó mi partido: abrir”, explicó el ex diputado sobre su alianza con Carmena. “Es una candidatura que está hermanando, que queremos que incluya a las formaciones progresistas pero también a los miles de ciudadanos que hemos perdido en estos años”, dijo Errejón, y agregó: “Espero que esta decisión personal, no sencilla pero que tomo tranquilo, contribuya a un acuerdo”.

Sin embargo, Podemos e IU avanzan hacia otra dirección, ya que ayer adelantaron que cerraron acuerdos para presentarse juntos en varios municipios. Más temprano, antes la conferencia de Errejón en el Congreso, la vocera del Consejo de Coordinación de Podemos, Noelia Vera, descartó cualquier posibilidad de negociación con Más Madrid.

Podemos celebró el miércoles su quinto año de existencia, pero los festejos fueron opacados por el anuncio de la nueva alianza de Errejón con Carmena. El secretario general del partido, Pablo Iglesias, lo comunicó a la militancia “con tristeza” en una carta publicada el jueves en sus redes sociales. “Esta mañana me ha llamado Íñigo Errejón para informarme que inicia un nuevo proyecto político personal junto a Manuela Carmena, con una nueva marca electoral. En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros, pero reconozco que me he quedado tocado y triste. No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio para la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa”, escribió. “Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados y candidaturas municipalistas de unidad”, agregó, marcando una clara distancia con el cofundador de su partido.

El líder de IU, Alberto Garzón, ratificó lo dicho por Iglesias en Twitter. Dijo que la alianza con Podemos para concurrir a las elecciones de mayo fue aprobada por la militancia del partido y, por esa razón, inalterable.

Carmena y Errejón publicaron el jueves en las redes sociales una carta conjunta para lanzar la dupla y llamar a la unidad de “las fuerzas progresistas y a toda la ciudadanía con o sin adscripción de partido” para conquistar la Comunidad de Madrid. “Firmamos esta carta para comprometernos y hacer una invitación colectiva, abierta y cívica. Ponemos en ella lo mejor que tenemos: nuestras manos, nuestro abrazo entre dos generaciones, nuestra complicidad e ilusión, para invitar a muchos más vengan de donde vengan”, dice el texto.