Jean Wyllys renunció a su banca de diputado y no volverá a Brasil tras recibir amenazas de muerte

El diputado del Partido Socialismo y Libertad de Brasil (PSOL) Jean Wyllys anunció que renunciará a su escaño en el Congreso y no regresará al país -del cual se fue hace unas semanas por sus vacaciones- porque no se siente seguro. Wyllys, de 44 años y abiertamente homosexual, dijo en una entrevista con el diario Folha de São Paulo que en los últimos meses se intensificaron las amenazas de muerte en su contra y que no está dispuesto a “sacrificar” su vida. De hecho, relató que el expresidente uruguayo José Mujica le recomendó que se “cuide”, cuando se enteró sobre las amenazas, porque “los mártires no son héroes”. Y quiere seguir el consejo.

Wyllys vive con escolta policial desde el asesinato de la edila y activista Marielle Franco, en marzo del año pasado. Fue en ese entonces, dijo, cuando cayó en la cuenta de que las amenazas que ya recibía antes podían convertirse en realidad, según aseguró al periódico brasileño. Pero ya no quiere vivir cuidando sus espaldas. “¿Cómo es que voy a vivir cuatro años de mi vida dentro de un auto blindado y con escolta?”, cuestionó.

Consultado sobre si la elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil contribuyó a la decisión de abandonar la banca y el país, Wyllys dijo que no fue “la elección en sí”, sino “el nivel de violencia que aumentó después de su elección”, especialmente contra la comunidad LGBT. También influyó en su decisión la información divulgada en estos días de que la madre y la esposa del líder de una milicia que es acusada de haber asesinado a Franco trabajó para el senador e hijo del presidente, Flávio Bolsonaro. “Me aterra saber que el hijo del presidente contrató en su gabinete a la esposa y la madre del sicario”, dijo. Acerca del actual gobernante brasileño, afirmó que siempre lo “difamó”, lo “insultó abiertamente” y le dedicó comentarios “homofóbicos”.

El dirigente no quiso decir en qué país se encuentra, pero anunció que se dedicará a la vida académica. “Soy profesor, doy clases. Escribo, tengo un libro que terminar. Voy a recomponer mi vida. Voy a estudiar, quiero hacer un doctorado”, dijo a Folha. Unas horas después de que fue publicada la entrevista, el presidente del PSOL, Juliano Medeiros, confirmó que la banca de Wyllys será ocupada por su suplente, David Miranda, que actualmente es concejal en Río de Janeiro y que ayer manifestó que él también recibe amenazas “constantemente”.