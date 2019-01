Partido de la Gente expulsó al senador Bianchi de sus filas por chocar ebrio

El senador del Partido de la Gente (PG) Daniel Bianchi chocó contra tres vehículos en Punta del Este mientras conducía alcoholizado. Su auto, y uno de los vehículos impactados, se incendiaron tras el accidente de tránsito, por lo que tuvo que hacerse presente el Destacamento de Bomberos de Maldonado. El examen de espirometría le dio como resultado 1,30 gramos de alcohol por litro de sangre.

Luego de convocar a una reunión de urgencia del Tribunal de Disciplina, el PG resolvió expulsar al senador de sus filas. Mediante un comunicado, el partido liderado por el empresario Edgardo Novick expresó que estos hechos van “en contra de la conducta” que se promueve, y los consideró “inaceptables”. El PG afirmó que quiere “dejar claro su mensaje” a la ciudadanía: “Ante cualquier falta de conducta, tolerancia cero”. El diputado del PG Guillermo Facello dijo a la diaria que se trató de una “situación desgraciada”, pero opinó que el partido tiene que mantener “la pauta de conducta que predica”. Por ese motivo, resolvieron expulsarlo en “forma inmediata”, porque la opinión pública “no tolera demoras”. “Andá a saber qué le pasó. Yo vi los videos y no lo podía creer; es un hombre tranquilo”, concluyó.

Bianchi dijo ayer a El Observador que no renunciará a su banca, porque no le fue dada por el PG, ya que la asumió luego de que falleciera la titular Martha Montaner (Partido Colorado). También planteó que la resolución le pareció desmedida y no hubo “personas heridas ni nada”, así como “tampoco tenía una cantidad de alcohol tan importante”.

En filas blancas

También en Punta del Este, durante la madrugada el edil nacionalista Darwin Correa protagonizó un accidente de tránsito estando ebrio. Según informó ayer Subrayado sobre la base del informe policial, el edil volcó en la rambla Claudio Williman luego de hacer una “maniobra imprudente” y la espirometría le dio 1,18 gramos de alcohol por litro de sangre. En su cuenta de Twitter el edil se había mostrado a favor de eliminar la tolerancia cero al alcohol. En enero de 2016, el edil compartió dos portadas de diario que advertían sobre el aumento de los accidentes de tránsito y escribía: “Más del 94% de los accidentes NO se producen x consumo de alcohol. Hay q educar y controlar + y recaudar - !! [sic]”.

A fines del año pasado, el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou había anunciado que si resulta electo presidente promoverá volver al 0,3 como máximo de gramos de alcohol por litro de sangre. Durante un acto de la lista 71. El precandidato había argumentado que las bodegas de Montevideo y Canelones sufrieron un “embate enorme” con los vinos importados, y a eso se le suma que en Uruguay “tomar una copa de vino es un pecado capital”. Luego del accidente protagonizado por el edil nacionalista, el precandidato escribió en su cuenta de Twitter: “No defiendo a quienes violentan las leyes. Es más, en los casos que involucran a mi partido, los considero doblemente responsables, faltando al deber de servidor público. Que les caiga todo el peso de la ley como a cualquier uruguayo”.

Correa pertenece a la lista Unión y Cambio, que lidera el edil de Maldonado Rodrigo Blas, perteneciente al sector Todos, liderado por Lacalle Pou. Blas dijo a la diaria que “los partidos y las agrupaciones no son responsables de los actos personales de cada uno de sus dirigentes”. Si bien la agrupación analizó el caso y considera que es un “hecho grave”, Blas dijo que los “castigos los marcará la Justicia o su propia conciencia”.

El dirigente nacionalista dijo que el caso de Correa no se puede comparar ni con el accidente de tránsito del diputado nacionalista Wilson Ezquerra –que atropelló el año pasado a una mujer mientras conducía alcoholizado– ni con el de Bianchi. En el caso de Ezquerra, Blas remarcó que existieron “lesionados, mientras que acá no lo hubo. No hubo más daño que los que se hizo a él mismo y al vehículo”. En referencia al accidente de tránsito de Bianchi, remarcó que hubo daños “materiales a terceros” y, según los videos que circularon en las redes sociales, el senador “tuvo una actitud bastante distinta”. Además sostuvo que el “grado de alcohol detectado también es distinto”. Consultado sobre si considera que el caso de Correa debería pasar por la Comisión de Ética del partido, Blas dijo: “No creo que corresponda ningún tipo de sanción a conductas que no tienen que ver con la moral, la ética o la honestidad de la persona”.

En cambio, la presidenta del directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón, dijo a la diaria que pidió los antecedentes del edil y la mesa del ejecutivo nacionalista envió el caso a la Comisión de Ética del partido.