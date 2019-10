¿Está de acuerdo con quienes afirman que usted merecía el premio Nobel de Literatura?

La verdad es que el asunto no me preocupa, sobre todo porque a los pocos años de morir gané el Nobel de Literatura de Ultratumba.

¿Se entregan premios Nobel en el más allá?

Sí, claro. No es tan prestigioso, porque tarde o temprano todos van a tener uno, pero igual es una satisfacción.

¿Recuperó la visión en el nuevo mundo que habita?

No, y de hecho no me preocupé por el tema. Ni siquiera pregunté a dónde tengo que ir para pedir que me devuelvan la capacidad de ver. Como acá es todo oscuro, los ojos no son necesarios. La gente solamente escucha, toca, huele y siente, pero nada más.

¿Entonces ultratumba efectivamente es un lugar oscuro?

Sí. Bah, creo... Ahora que me lo pregunta, a lo mejor hay luz, pero yo no la veo justamente porque sigo siendo ciego. Voy a ir a averiguar.