Alberto Fernández dijo respecto de Mauricio Macri que en el próximo debate “le daría una oportunidad más para ver si reflexiona y no viene a mentir”

En una entrevista con la radio AM 750, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, se refirió al primer debate entre los candidatos presidenciales de cara a las elecciones del 27 de octubre. El postulante peronista, a quien todas las encuestadoras dan como ganador de los comicios, fue duro con el presidente Mauricio Macri, quien sobre el final del debate lo cuestionó por haberlo señalado con el dedo. “Volvió el dedito acusador, el atril. El kirchnerismo no cambió”, afirmó Macri, en un intento por atar a la figura del candidato peronista con la de la ex presidenta Cristina Fernández. “Están preocupados por mi índice, pero me gustaría que se preocupen por el índice de pobreza”, dijo Fernández durante la entrevista radial. El postulante agregó que a Macri “le daría una oportunidad más para ver si reflexiona y no viene a mentir” en el segundo y último debate, que se llevará a cabo el domingo 20 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

El candidato del Frente de Todos acusó a Macri de “no decir nada” ni responder a las preguntas que él le planteó. “Lo único que hice fue mostrarle datos. En materia de salud y educación no contestó nada”, sentenció. Por otra parte, y en referencia a la modalidad del debate, Fernández dijo: “El debate puede ser valioso, pero tiene que ser un debate, esto no era un debate. Esto es un lugar donde cada uno va y habla”. “En 13 minutos se puede decir poco y nada”, agregó. Aunque el candidato peronista calificó el debate de “show mediático”, halagó a la Cámara Nacional Electoral por la organización; “el problema es que se puede hacer con este formato. Hay seis candidatos que pueden hablar de los diferentes temas en 13 minutos, sólo pueden dar títulos”, señaló.