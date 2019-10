Apuntes de campaña del 17 de octubre: Mucho ruido y algunas nueces

(Hoy es 17 de octubre. Faltan 10 días para las elecciones nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

Queda una semana antes de que la veda silencie los mensajes de campaña. En este último tramo se produce un estallido que puede saturar y -lo que es más grave- impedir el discernimiento de lo más significativo.

Por una parte, se asume algo que está claro desde hace tiempo, salvo para quienes desconfían mucho de las encuestas: una coalición de gobierno de la actual oposición requeriría, para contar con mayoría parlamentaria, la participación de Cabildo Abierto (CA). Luis Lacalle Pou sacó esas cuentas hace tiempo, y ha sostenido en forma consecuente que no descarta a ningún socio. Ahora los nombra: “Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente”.

En cambio, Ernesto Talvi venía expresando profundas discrepancias con el partido de Guido Manini Ríos y escasa disposición a negociar con él, pero ahora reconoce que CA “es un fenómeno que ya no se puede ignorar”, y que está dispuesto a integrar una coalición con Manini. Acotó, a modo de tranquilizante, que nacionalistas y colorados “ van a tener amplia mayoría” en esa coalición, sin mencionar que la mayoría formada por el Partido Nacional y CA puede ser aún más amplia.

Esto tiene, como todos sabemos, sus riesgos. Ayer, en un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing, alguien quiso que Lacalle Pou respondiera si la sociedad con Manini eliminaba la posibilidad de reducir el déficit de la Caja Militar, y el candidato se molestó.

Mantiene sus reparos Julio María Sanguinetti, entre otras cosas porque tiene claro que él y Manini se disputan una franja de votantes. El ex presidente cargó ayer contra el candidato a vicepresidente de CA, Guillermo Domenech, por sus dichos “negativos para la democracia”.

Otro dato relevante, para quienes no desconfíen mucho de las encuestas en general o de las de Opción en particular, es que, según el último sondeo de esa empresa, una segunda vuelta entre Daniel Martínez y Lacalle Pou tendría un considerable margen de incertidumbre. Opción registró 47% para el nacionalista y 42% para el frenteamplista, y recordemos que, en una competencia entre dos, eso no significa una diferencia de cinco puntos porcentuales, sino una de dos puntos y medio, y hubo 4% de “no sabe / no contesta”.

Una tercera señal de importancia es que el oficialismo está pagando el precio de carecer, en este período de relevos generacionales, de un comando unificado. Ni el más optimista entre quienes piensan que “todo suma” puede decir que sea conveniente, en términos electorales, la sucesión de la referencia de José Mujica a los militares como “carne con ojos”, las afirmaciones de Gabriela Fulco sobre la conveniencia del servicio militar obligatorio, la actuación de Presidencia ante el recurso de amparo presentado por el Partido Independiente y, de postre, el comentario de Mujica sobre los dichos de Fulco, acotando que sería “interesante” implementar “algo parecido” al servicio militar para “los muchachos adictos”.

Hasta mañana.