Luis Lacalle Pou llamó a una “coalición sin exclusiones” e incluyó a Edgardo Novick y Pablo Mieres en la alianza

El candidato nacionalista Luis Lacalle Pou fue el protagonista del tradicional almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM). Antes de empezar su discurso, agradeció la presencia del dirigente colorado Julio María Sanguinetti y su esposa Marta Canessa, destacando que el ex presidente es, sin duda, un “baqueano” y “sabe que algunas sutilezas” son importantes.

El nacionalista comenzó diciendo que es optimista sobre lo que pasará la noche del 27 de octubre y acotó que está claro que el Frente Amplio (FA) se “quedó solo”. “No ha sembrado acuerdos, buenas relaciones, cercanía con la oposición”, evaluó. En contraposición, resaltó que en el arco opositor va a haber un conjunto de “hombres y mujeres” que van a tener “tierra fértil” para construir gobierno.

Luego aseguró que el Parlamento cobrará una “importancia mayúscula” en el próximo período. “Vamos por un Parlamento muy fuerte y un correlato del Poder Ejecutivo con peso político”, señaló. Además, dijo que “va a haber mayoría en las dos cámaras”. “Desde mi punto de vista, este aire que sopla de alternancia necesita un amplio acuerdo nacional”, agregó.

Aunque señaló que los integrantes de la coalición pueden tener matices ideológicos y filosóficos, opinó que coinciden con la idea de que la coalición opositora tiene que ser “bien amplia”. “Y le voy a poner nombre y apellido, para que vean que acá no hay nada oculto, porque ahora está de moda la palabra ‘oculto’: Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente. Uno entiende que son los que tienen que conformar la coalición nacional. La mesa de la coalición es sin exclusiones”.

Más tarde, habló del rol que quiere asumir si llega al gobierno. “A mí me tienen cansado los gobiernos que nunca asumen nada [...]. Mi compromiso es asumir integralmente el ejercicio legítimo de la autoridad. ¿Saben qué sentimos? Una orfandad de los uruguayos del ejercicio de autoridad”, explicó. Lacalle Pou cuestionó al oficialismo y dijo que todavía no han dicho lo que van a hacer con los impuestos y las tarifas. “Yo no quiero ser el presidente del cierre de empresas y más desempleo”, dijo, e insistió en que no es conveniente ni necesario subir los impuestos. El dirigente nacionalista afirmó que en la última Rendición de Cuentas el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, rascó la “lata” para pagar el gasto. “El FA gasta mucho, mal y más”, remató.

Al final del encuentro, en el espacio dedicado a las preguntas del público, el nacionalista fue consultado sobre si la incorporación del ex comandante en jefe Guido Manini Ríos a la coalición eliminaba la posibilidad de reducir el déficit de la Caja Militar. “¡Vamos a terminar de hablar de la caja!”, dijo, ofuscado, y agregó que no se trata de un “ente separado”. Recordó que desde el primer gobierno de Sanguinetti hasta ahora se tomó la decisión de reducir “sensiblemente” las Fuerzas Armadas, por lo que la relación activo-pasivo “ha variado”. “No me hablen de déficit de la Caja Militar porque no es cierto, es mentir”, afirmó. En cambio, el candidato explicó que se trata del “presupuesto que Uruguay les asigna a las Fuerzas Armadas y de ahí surgen salarios, equipamientos, funcionamiento, y aparte los retiros de militares”.

Adelantó que no piensa aumentar el salario a los funcionarios públicos en base al “salario más deprimido de la administración” (el personal subalterno militar), porque el “horno no está para bollos”. “Lo lógico es aumentar la edad de retiro, ¿la otra es bajar la jubilación a los militares? ¿Ese es el otro planteo? Yo no estoy de acuerdo. Le pagamos miseria y los vamos a hacer jubilar con miseria”.

También se refirió a la postura de Manini Ríos respecto del tema y dijo que no cree que la “persona nombrada” ni ningún otro dirigente político de la oposición “se ponga tan terco” y dificulte la gobernabilidad. Además, descartó que si gana el gobierno el ex comandante en jefe del Ejército vaya a ser su ministro de Defensa Nacional. “Esos medios de prensa tendrían que darme los números del 5 de Oro, porque saben el futuro, saben más que yo lo que va a pasar. Mi concepto es que el Ministerio de Defensa debe llevarse adelante por un civil y no por un militar. No sé si te quedó clara la respuesta”, dijo, y fue aplaudido por los comensales.