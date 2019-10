Argentina: “Macri ya es parte de la historia”, aseguró Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos

Luego del segundo y último debate entre los candidatos presidenciales argentinos previo a las elecciones que se celebrarán el domingo, parece que todas las cartas están echadas, con un panorama totalmente polarizado entre el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández –a quien todas las encuestas dan como ganador de los comicios– y el actual presidente, Mauricio Macri.

Ayer, en el primer día de la semana final de la campaña electoral, Alberto Fernández mantuvo el tono duro que utilizó en el debate durante un encuentro con medios de prensa en el que volvió a arremeter contra su principal rival en la contienda electoral. “Macri está resolviendo las cosas que ya no puede resolver, pero celebro que se ocupe del desastre que organizó”, señaló Fernández, según consignó el diario Página 12. “Hace cuatro años que gobierna la Argentina. Parece que no se enteró”, agregó Fernández, quien le restó importancia a un cruce verbal que tuvo con el mandatario durante una de las pausas del debate. “Que Macri se quede en la grieta, el resto de los argentinos se tienen que abrazar y seguir adelante. Macri ya es parte de la historia”, aseguró el candidato del Frente de Todos, que de acuerdo con los últimos sondeos divulgados ganaría en la primera vuelta, ya que se estima que obtendrá más de 50% de los votos y le sacará alrededor de 20 puntos porcentuales de ventaja a su contrincante.

En un intento de bajar el tono respecto de lo que significaría una eventual derrota de Macri, Fernández dijo: “Pierde Macri, asume otro; no pasa nada. En todo caso, mucha gente estará feliz”. Completó su comentario con un pedido particular para el mandatario: “Que no se vuelva a enojar y vuelva a llamar al Banco Central para que liberen el dólar, que fue lo que hizo la vez pasada”, en referencia a la crisis económica que se produjo luego del resultado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 11 de agosto, en las que el oficialismo cosechó una durísima derrota.

Por su parte, Macri no dialogó ayer con los medios luego de la reunión de gabinete que tuvo lugar en la Casa Rosada, pero sí se expresaron algunos de sus ministros. “Tenemos muchas expectativas con respecto a la elección del domingo. Es una de las más importantes, y somos muy optimistas de esto que está pasando y de que el resultado de la elección nos lleve a un balotaje”, dijo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en una conferencia de prensa, según informó La Nación. “Hay un creciente reconocimiento de la población en cuanto a seguir por este camino, pelear contra la impunidad y la prepotencia, que la corrupción no sea lo que rija la política”, agregó el ministro, quien además será el encargado de la fiscalización nacional del oficialismo en los circuitos electorales en los comicios del domingo, para los que están habilitados a votar 33.841.837 millones de ciudadanos.