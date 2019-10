Argentina: Votaron los candidatos y más de la mitad del padrón, los resultados se esperan para después de las 21

El favorito para ganar las elecciones argentinas en primera vuelta, Alberto Fernández, del opositor Frente de Todos, aseguró ante los medios de comunicación que lo acompañaron a votar que "se terminó el nosotros y el ellos" en el país y que va a ser necesario que los argentinos hagan "todos un enorme esfuerzo, pero contentos y felices". "Estamos en una enorme crisis, por lo que tenemos una enorme responsabilidad", agregó el candidato.

Antes de votar, Fernández recordó al ex presidente argentino Néstor Kirchner, de cuyo fallecimiento se cumplen hoy nueve años:

Hoy es también un día muy especial para muchos de nosotros. Hace 9 años se nos iba Néstor, que además de ser un gran presidente fue mi amigo.



Muchos me preguntan qué le diría hoy. Le diría: “Volvamos a hacerlo que yo te ayudo”.



Te extraño mucho, amigo. Gracias eternas. pic.twitter.com/5CoCZJtzbM — Alberto Fernández (@alferdez) 27 de octubre de 2019

También votó, pasado el mediodía, el presidente Mauricio Macri. "La Argentina tiene un gran futuro por delante", dijo, para después considerar que esta es una elección "histórica" en la que "se juegan dos visiones de futuro". Además, el candidato a la reelección pidió que no se le preste atención a los datos sobre la votación que "no tienen rigor científico" y que se espere al escrutinio oficial.

En ese sentido, la jueza con competencia electoral Marina Servini ordenó que, al igual que en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los resultados oficiales empiecen a transmitirse cuando se haya escrutado el 10% de los votos de los principales centros electorales del país: la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En las PASO el gobierno argumentó que la decisión judicial había provocado una demora importante en la difusión de los resultados, que eran adversos para el oficialismo. Esa situación podría repetirse hoy.

Mientras Fernández y Macri votaron en Buenos Aires, la ex presidenta y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández, lo hizo en Santa Cruz. Se dirigió brevemente a los periodistas para señalar que es un día "importante para la democracia". "Sobre todo", agregó", para los que alguna vez no tuvimos esta posibilidad maravillosa de votar y elegir". Fernández, que viajará en un vuelo privado a Buenos Aires para esperar los resultados junto a su compañero de fórmula, también recordó a su ex marido en sus redes sociales:

Siempre en el corazón de los argentinos y las argentinas pic.twitter.com/GMwouUAMrX — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 27 de octubre de 2019

La justicia electoral argentina informó a las 16.00 que ya había votado 56% del padrón. En Argentina los circuitos de votación cierran a las 18.00.