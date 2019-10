Dirigentes frenteamplistas atacan a Luis Lacalle Pou por sus dichos sobre la Caja Militar

Los dichos del candidato presidencial nacionalista, Luis Lacalle Pou, sobre la Caja Militar no pasaron desapercibidos en el Frente Amplio. “¡Vamos a terminar de hablar de la caja!”, respondió el miércoles el candidato durante un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), cuando fue consultado acerca de la situación fiscal del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Lacalle Pou argumentó que no se trata de un “ente separado”. “No me hablen de déficit de la Caja Militar porque no es cierto, es mentir”, agregó, al interpretar que para analizar el tema se debe tener en cuenta el “presupuesto que Uruguay les asigna a las Fuerzas Armadas y de ahí surgen salarios, equipamientos, funcionamiento, y aparte los retiros de militares”.

Constanza Moreira, senadora frenteamplista y líder del sector Casa Grande, cuestionó al candidato y sostuvo que, contrariamente a lo dicho por él, “el déficit de la Caja Militar es un déficit propiamente dicho, entre los aportes vertidos y las jubilaciones pagadas”. “Para quienes tanto hablan sobre el déficit fiscal es increíble que no entiendan el concepto en este caso. Puro reflejo electoral”, sostuvo.

En tanto, el diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti dijo que Lacalle Pou tiene “coherencia”, ya que como senador se opuso “a cualquier cosa que afectara las facilidades militares, con el mismo discurso que el del miércoles”. Para el legislador, el argumento de Lacalle Pou de que no es déficit porque se trata de un servicio igual a otros que debe pagar el Presupuesto Nacional “ni siquiera concuerda con las interpretaciones de los militares”. “Es seguridad social. Tiene aportes de sus trabajadores y del Estado, y la diferencia es un déficit, porque es producto de jubilaciones y pensiones excesivas con condiciones de acceso mucho más beneficiosas de lo que las Fuerzas Armadas requieren”.