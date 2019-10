El primer ministro británico propuso a la UE un brexit sin controles fronterizos en Irlanda del Norte

El primer ministro de Reino Unido, el conservador Boris Johnson, presentó ayer una propuesta de brexit de cinco puntos que pretende sacar a su país, incluyendo a Irlanda del Norte, de la unión aduanera, y advirtió a las autoridades del bloque comunitario que hay “muy poco tiempo” para llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta que la fecha pactada para el brexit es el 31 de octubre.

En una carta dirigida al presidente de la comisión europea, Jean-Claude Juncker, el primer ministro dijo: “Este gobierno quiere llegar a un acuerdo, como estoy seguro de que queremos todos. Si no podemos lograrlo, representaría una falla de la que todos seríamos responsables”.

Según consignó The Guardian, los cinco puntos propuestos por Johnson incluyen el respeto a los Acuerdos de Viernes Santo, que implican no establecer fronteras físicas entre los dos territorios irlandeses, Irlanda del Norte –que pertenece a Reino Unido– y la República de Irlanda, que es parte de la Unión Europea (UE) y lo seguirá siendo; un compromiso de colaboración de largo alcance en muchas áreas estratégicas entre Reino Unido e Irlanda; crear una zona reguladora de toda la isla de Irlanda, que cubra todos los productos, incluyendo los agroalimentarios; y brindar al Ejecutivo y a la asamblea de Irlanda del Norte la oportunidad de respaldar los nuevos acuerdos reglamentarios antes de que entren en vigor. El último punto de la propuesta del primer ministro británico establece que Irlanda del Norte formará parte del territorio aduanero de Reino Unido, no de la unión aduanera de la UE, después del final del período de transición, fijado en el año 2025.

“Si no podemos llegar a un acuerdo por lo que esencialmente es una discusión técnica sobre la naturaleza exacta de los futuros controles fronterizos, cuando la tecnología está mejorando continuamente, entonces, que no haya dudas, la alternativa es que no haya acuerdo”, afirmó el primer ministro durante una reunión del Partido Conservador realizada en la ciudad de Mánchester.

Los británicos “siempre hemos tenido el coraje de ser originales, de hacer las cosas de manera diferente, y ahora estamos a punto de dar otro paso de gigante para lograr algo que nadie pensaba que podríamos hacer”, concluyó Johnson.