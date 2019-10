Graciela Villar: "Se legitimó que [el chileno] era un modelo a reproducir en Uruguay. Me alegro mucho de que eso no haya sucedido"

La candidata a la vicepresidencia del Frente Amplio, Graciela Villar, votó esta mañana y celebró que Uruguay viva una "fiesta de la democracia" en la que "una vez más ratifica su convicción cívica". Destacó que durante la campaña electoral quedó demostrado que los uruguayos se pueden encontrar en la calle sin importar los partidos y "eso es lo que tiene que marcar la diferencia" porque es "un ejemplo de la importancia que tiene la democracia" y "un brillante que tiene que ser un ejemplo para el mundo".

Villar también se refirió a que ahora ocupa un lugar de primera línea en la política, cuando estaba acostumbrada a estar más lejos de los focos. Dijo que la campaña "fue apasionante" e "intensa", y agregó: "Quería legitimarme frente a la población uruguaya y creo que lo logré con creces".

Consultada acerca de la reforma Vivir sin Miedo, respondió que, si se aprueba, "será poner pienso y ver cómo lo abordamos", mientras ante la pregunta de qué se decide en esta jornada, dijo que "hoy se define la mayoría parlamentaria".

La candidata a la vicepresidencia del FA fue consultada sobre la situación de los países de la región, al igual que los demás políticos que votaron hasta ahora. Acerca de Argentina, que también celebra hoy sus elecciones, dijo que lo que pase allí "va a tener impacto en la realidad uruguaya, sobre todo por estar insertos en el Mercosur". "Esperamos seguir construyendo un Mercosur que apunte a la complementariedad y a salir adelante como región", agregó. Sobre Chile, contó que ve la situación con "mucha preocupación y dolor" porque "los hermanos chilenos no se merecen estar viviendo esto", y agregó: "Se legitimó que [el chileno] era un modelo a reproducir en Uruguay. Me alegro mucho de que eso no haya sucedido".