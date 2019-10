Tabaré Vázquez: "Tengo la esperanza y el deseo de poder poner la banda presidencial al próximo presidente de la República"

El presidente Tabaré Vázquez salió de su casa en el Prado minutos después de las 8.00 para emitir su voto. En rueda de prensa, fue consultado sobre el sistema electoral uruguayo y opinó que es “único” porque establece que para ganar en primera vuelta una persona debe obtener más del 50% de los votos dirigidos a un candidato, mientras en otros países de la región se gana con 50% de los votos emitidos o con un porcentaje menor y una ventaja de 10% sobre los demás. "No sé si rever" el sistema uruguayo, "porque no podemos estar cambiando permanentemente", pero sí es "único", exige una "cifra altísima", y el de los demás países “es más racional”, opinó.

Tanto Vázquez como el ex presidente José Mujica, que también votó esta mañana, se refirieron a la situación en otros países de la región. El mandatario opinó que lo que vive Chile "es complicado" y "bravo" con "tantas muertes en las calles, tanta violenta". "Ojalá se solucione por la vía del diálogo, el respeto y la vida pacífica", agregó.

También quiso referirse específicamente a su salud. Dijo que "alrededor del tema del cáncer se ha generado una idea, un mito, una leyenda", como si fuera "el diablo", pero "la ciencia investiga, avanza, encuentra respuestas y va avanzando". Hoy en día, "el cáncer es de las enfermedades crónicas que más se cura" y hay "enormes posibilidades, siempre que se haga el diagnóstico oportuno", agregó. "Hay que perderle el miedo y el dramatismo al cáncer, hay que prevenirlo, (...) y cuando hay alguna duda hay que concurrir al médico", concluyó.

En este sentido, después de que pasara una persona que le gritó "Arriba, presidente", Vázquez fue consultado sobre cómo es el día de mañana. "Es el día de hoy, y la enorme esperanza de que sea otro, otro y otro", respondió, para concluir: "Tengo la esperanza y el deseo de poder poner la banda presidencial al próximo presidente de la República".

El voto de Mujica

Minutos antes de las 8.00 el expresidente José Mujica también votó. En declaraciones a la prensa antes de ingresar al circuito contó que vive la jornada con “tranquilidad” y destacó: “milité todo lo que pude y soy consciente de que tengo que salir a militar una vez más, unos días”, a pesar de tener la pierna herida del trabajo en su chacra.

El exmandatario opinó sobre la situación de los países de la región. Sobre Chile dijo que “una clase media que se siente postergada tomó participación muy fuerte en la calle, tendrá que haber cambios para tratar de mitigar esa distancia entre una macroeconomía que anda bien y una pésima distribución en la base y en el medio de la sociedad” y agregó: “la excesiva desigualdad le ha creado el problema a Chile, espero que tengan la visión de variar eso”. Asimismo, opinó que la decisión del presidente chileno, Sebastián Piñera, de desplegar a los militares en la calle “fue un error: tengo entendido que ni los militares querían salir”.

Mujica también reflexionó sobre la situación de las últimas elecciones de Bolivia y señaló: “no me gusta lo que pasó, sin embargo Bolivia lleva 15 años siendo otra”.

El senador emepepista fue consultado sobre el incidente que tuvo el diputado de su sector, Sebastián Sabini, quien denunció que fue amenazado de muerte mientras pintaba muros, y opinó que “algún desasosiego siempre hay” y que son “cuestiones del momento electoral”.

El voto de la vicepresidenta Lucía Topolansky

Poco después que Mujica votó la vicepresidenta Lucía Topolansky, quien dijo que está "contenta porque en los últimos dos meses levantó la movilización". Consultada sobre los resultados que adelantaron las encuestas, dijo que éstas son "fotos del momento" a las que hay que "tener en cuenta", aunque "lo que vale" es el resultado de las urnas. También opinó que "todavía queda mucho por hacer" y no quiso pronunciarse sobre si el Frente Amplio contará con mayoría parlamentaria, aunque precisó: "Yo estoy en modo ganar".

Al igual que los demás políticos, Topolansky fue consultada sobre la situación en los países de la región. Acerca de Chile, dijo que no le corresponde opinar como vicepresidenta, pero deslizó que "en general la gente se tiene que hacer preguntas sobre esos temas". No evitó referirse a Argentina, que también celebra sus elecciones en la jornada de hoy: "Peor que Macri, no puede nada".