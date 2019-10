Lacalle Pou: "Mañana pasan muchas cosas" que "dependen del resultado de la votación de los partidos de la oposición y del gobierno"

El candidato a la presidencia del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, emitió su voto después de más de una hora de espera en Canelones y dijo que se siente "en paz y tranquilo". "Ha sido una elección en la que dejamos todo, dimos todo, actuamos con mucha paciencia y prudencia, y a la misma vez lo hicimos con mucha pasión", aseguró.

"Se violó la veda", dijo Lacalle Pou, aclarando que se refería a declaraciones del presidente Tabaré Vázquez, y que no escuchó ni a la vicepresidenta ni a su correligionario Jorge Larrañaga, quien denunció que ella violó la veda al referirse a la reforma Vivir sin Miedo. "No puedo opinar sobre lo que dijo la señora vicepresidenta, me imagino que si Jorge dijo eso tendrá elementos", agregó. El candidato fue consultado por el rumor de que en el interior del país la lista 404 que él lidera está ensobrando la papeleta por el Sí a la reforma. "Puede ser, sí, hay de todo, hay mucha gente que la ha pedido", respondió.

Lacalle Pou aclaró que no quería hablar de una futura coalición opositora para no violar la veda, pero sí dijo que "mañana pasan muchas cosas" y empieza "un proceso político distinto" que "obviamente dependen mucho del resultado de la votación de los partidos de oposición y de gobierno". También señaló que la campaña para el balotaje arranca "mañana a las 15.00, más o menos", "no hay descanso" porque "no hay tiempo para perder", agregó.

Acerca de cómo llevó adelante esta primera parte de la campaña, el candidato dijo que está "tranquilo" y "feliz con el trabajo hecho" por su equipo. Sobre las críticas que surgieron desde el oficialismo de que su lema de las elecciones pasadas, "por la positiva", habría quedado atrás, dijo que no respondería porque "tendría que entrar en una discusión con los candidatos del gobierno, los ministros, el presidente y todo lo que metieron en el asador para la campaña".