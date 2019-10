Para Jorge Larrañaga, Carlos Moreira no puede postularse a la reelección

Jorge Larrañaga, senador del Partido Nacional y líder de Alianza Nacional (AN), sostuvo este miércoles que, dada la situación que atraviesa el intendente de Colonia, Carlos Moreira, no puede ser candidato a la comuna porque, al haber renunciado a su colectividad política, no está habilitado para ser candidato.

En una entrevista con el programa Desayunos informales, de Canal 12, Larrañaga evitó pronunciarse respecto de qué podría pasar si Moreira es eximido de responsabilidades en la Justicia, luego de que la semana pasada se viralizaran audios en los que se lo escucha pedir favores sexuales a cambio de tramitar unas pasantías en la intendencia. “No me corresponde pronunciarme” sobre esa posibilidad, dijo. No obstante, dejó en claro que con la actual situación no podrá volver a postularse ni asumir la banca en el Senado si la lista 2004 que Larrañaga lidera obtiene dos o más senadores, ya que Moreira es el titular de la segunda línea de candidatos a la cámara alta.

Según dijo, tomó la decisión de expulsar a Moreira de AN “con mucho dolor”. “Me sacudió y me dolió enormemente. No teníamos otra alternativa, era nuestra responsabilidad”, expresó. Larrañaga comentó que conversó sobre la decisión con el candidato Luis Lacalle Pou y su compañera de fórmula, Beatriz Argimón, y también con el ex intendente de Tacuarembó Wilson Ezquerra.