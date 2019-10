Persona que involucró a Jair Bolsonaro en el asesinato de Marielle Franco mintió, según el Ministerio Público

La fiscal Simone Sibilio, integrante del Ministerio Público de Río de Janeiro, afirmó durante una conferencia de prensa en la tarde de ayer que el portero que citó al presidente brasileño en su declaración sobre el caso de la muerte de la edila Marielle Franco dio una información falsa. Según informó Folha de São Paulo, inicialmente la fiscal afirmó que el hombre había mentido, aunque luego aclaró que la declaración no era compatible con las pruebas técnicas que existen. “El porqué de la declaración del portero será investigado. Hay que ver si él mintió, se equivocó o se olvidó”, dijo la fiscal.

El caso se hizo público en la noche del martes, durante un informe del Jornal nacional que emite la red Globo, que tuvo como base la declaración del portero del condominio donde Bolsonaro tiene su casa en Río de Janeiro. De acuerdo con las palabras del funcionario, el día del asesinato de la edila Marielle Franco, el ex policía militar Élcio Queiroz –quien está preso por haber participado en la muerte de Franco– dijo en la portería del condominio que quería ir a la casa de Bolsonaro, que en aquel momento, marzo de 2018, se desempeñaba como diputado.

Según la declaración del portero difundida en el informe, Queiroz pidió para ir a la casa del ahora ex legislador y un hombre con la misma voz del mandatario atendió el telecomunicador y autorizó el ingreso del hombre, quien finalmente no habría ido a la casa de Bolsonaro sino a otra del condominio. Ayer Sibilio informó que las investigaciones realizadas muestran que el ingreso de Queiroz al condominio fue autorizado por otro ex policía, Ronnie Lessa, quien, al igual que Queiroz, está preso bajo la acusación de ser el autor material del asesinato de Franco y su chofer, Anderson Gomes. Sibilio dijo que seguirá investigando el tema y que “todas las personas que dan falso testimonio son pasibles de ser procesadas”.

La divulgación del informe generó una violenta reacción del presidente Bolsonaro, quien desde Arabia Saudita, donde se encuentra de visita oficial, transmitió en vivo en Twitter para desmarcarse del tema, además de atacar a la cadena Globo y al gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witsel, a quien acusa de haber filtrado información judicial.

“¡Ustedes, TV Globo, todo el tiempo hacen de mi vida un infierno, mierda! Ahora me vinculan a la muerte de Marielle, ¡infames, canallas! No va a funcionar, no tengo motivo para matar a nadie en Rio de Janeiro”, gritó Bolsonaro, notoriamente irritado.

Además, el excapitán descargó su ira contra el gobernador de Río, el también ultraderechista Wilson Witzel, quien según la revista Veja facilitó la filtración de informaciones que se encuentran bajo secreto de sumario. “Gobernador Witzel, usted fue electo gobernador únicamente porque se quedó todo el tiempo pegado a Flávio Bolsonaro, mi hijo”, afirmó el mandatario. Consultado al respecto, Witzel respondió que Bolsonaro “no se encuentra en su estado normal”.

Luego el presidente volvió a apuntar su discurso contra la Globo. “Paren de traicionar a Brasil, quieren acabar con Brasil”, exclamó el presidente. “O el portero mintió, o indujeron al portero a cometer falso testimonio, o escribieron algo en la investigación que el portero no leyó y firmó. ¿Cuál es la intención? Siempre la misma, todo el tiempo están encima de mi familia, de mis hijos y de quien está próximo a mí”. Bolsonaro denunció que la cadena Globo está creando un relato para destituirlo. “Tengo un compromiso, el de sacar a Brasil del agujero, a pesar da la prensa sucia, asquerosa, canalla e inmoral, como es la Globo”, agregó el mandatario, quien finalizó su transmisión diciendo: “Vamos a resistir, la verdad está de mi lado. Quiero servir a mi patria como presidente de la República”.